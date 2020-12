LaLiga impulsa un préstamo conjunto de 67 millones de euros a once clubes

Fútbol Español

LaLiga de fútbol profesional ha anunciado que once clubes españoles, nueve de LaLiga SmartBank (Segunda) y dos recién ascendidos a LaLiga Santander (Primera), han firmado un préstamo conjunto de 67 millones de euros con el fondo de inversión británico Rights & Media Funding Limited.



Estos clubes, cuyos nombres e importes de la financiación correspondientes a cada uno no han sido revelados, dispondrán de esta financiación por un plazo de cinco años, un periodo mucho más amplio del que suelen disponer con otras operaciones de financiación individuales, aseguraron a EFE fuentes de la patronal futbolística.



Se trata de la primera operación conjunta de financiación con varios clubes españoles, para la que se hizo un proceso de selección de financiadores al que se presentaron entre 15 y 20 de fondos de inversión y bancos internacionales (procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania) y en el que se impuso el fondo londinense Rights & Media, que ya había trabajado con equipos españoles.



"La obtención de este tipo de préstamo es una prueba evidente de la estabilidad financiera y la confianza en el futuro de los clubes españoles y de LaLiga", afirmó José Guerra, director general de LaLiga, para quien esta operación "abre la puerta a un nuevo canal de financiación en el que los clubes pueden acceder al mercado de forma coordinada" para obtener "condiciones más atractivas".



La operación, impulsada por la compañía de servicios financieros JB Capital Markets -presidida por Javier Botín, consejero externo del Banco Santander y hermano de la presidenta de la entidad, Ana Botín-, que fue quien propuso la operación, se ha realizado con el asesoramiento legal del bufete de abogados Pérez Llorca, así como con la ayuda de los despachos Bryan Cave Leighton Paisner LLP, abogados del fondo de inversión, y Toda & Nel-lo Abogados en España.



Según la patronal, esta operación no se realiza solo por la presión económica generada por las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que ha afectado gravemente las economías de los clubes al impedir la entrada a espectadores a los estadios del fútbol profesional desde que se reanudó el 11 de junio, sino también porque hay "un momento de liquidez en el mercado" financiero, que ha "buscado a LaLiga para plantearle operaciones", según la asociación.



El préstamo se ha ejecutado a través de una cesión de los derechos de cobro de los ingresos audiovisuales de los clubes, una herramienta que habitualmente usan los equipos como garantía para financiarse, y en el caso de que en los próximos cinco años el importe de los derechos se reduzca la financiación "no se verá afectada", explicaron fuentes conocedoras del acuerdo.



La operación comenzó a gestarse hace unos cinco meses, destinada específicamente a clubes de Segunda por ser "más homogéneos entre sí", aunque finalmente dos de los clubes interesados ascendieron a la máxima categoría.



De hecho, la patronal del fútbol profesional español se ha mostrado dispuesta a apoyar más operaciones de financiación conjunta, ya que aseguran que hay "mucho interés en el mercado por desarrollar estructuras para financiar a clubes de LaLiga". EFE