El venezolano Miku inicia su segunda semana al margen del grupo

El delantero venezolano Miku Fedor inició su segunda semana al margen del grupo para recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el encuentro con el Guijuelo (0-0) el pasado 22 de noviembre y que, en principio, le mantendrá de baja el próximo fin de semana en el duelo regional con el Pontevedra.

El futbolista se lesionó el aductor de la pierna derecha, una dolencia que le impidió entrar en los planes de su entrenador, Fernando Vázquez, en el encuentro de este domingo con el Racing de Ferrol (1-0), un choque que decidió el uruguayo Diego Rolan en su debut oficial con el Deportivo gracias a un penalti que él mismo provocó.

EFE

Shakhtar Donetsk y Real Madrid se enfrentan este martes (18:55 CET) en un partido al que ambos no llegan en su mejor estado de forma y en el que no tienen mucho margen de error, especialmente los ucranianos, si quieren estar en octavos de final de la Liga de Campeones, algo obligatorio para el conjunto blanco cada temporada.



La sorprendente victoria del Shakhtar en el Alfredo di Stéfano (2-3) en el estreno en la competición trastocó los planes previstos para el equipo del francés Zinedine Zidane que, sin embargo, tras dos victorias de mérito frente al Inter de Milán, tiene en su mano estar en la fase de eliminatorias en caso de vencer mañana martes.



Con tres puntos se asegurarían el pase a octavos de final y se jugarían la primera plaza del grupo la próxima semana en casa frente al Borussia Mönchengladbach. Un escenario ideal, y presumible a priori por la diferencia entre ambos equipos, pero que no se puede dar por hecho ni por el resultado previo ni por la regularidad que muestra el Madrid esta temporada.



Un empate también les serviría a los de Zidane para depender de si mismos en la última jornada, pero una derrota complicaría sobremanera su presencia en los octavos de final ya que empataría a puntos contra el Shakhtar y estos les habrían ganado los dos duelos directos y estarían por delante en la clasificación a falta de una jornada.



Un escenario que espera no tener que plantearse Zidane a pesar de que es consciente de las dificultades futbolísticas y médicas que atraviesa el equipo. Sergio Ramos, Fede Valverde, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola; mientras que Luka Jovic sigue aislado tras dar positivo en coronavirus.



La buena noticia para el técnico galo es la recuperación de su compatriota Karim Benzema superadas sus molestias de cadera. El hispano-dominicano Mariano Díaz suplió bien, con gol y entrega innegociable, al ‘9’ madridista y depende de cómo esté de forma física el francés será o no de la partida.



Enfrente estará un Shakhtar también en baja forma y que llega al partido ante el equipo blanco muy necesitado de puntos después de ser vapuleado en los últimos dos partidos de Liga de Campeones por el Borussia Monchengladbach, que le metió diez goles (0-6 y 4-0).



El equipo ucraniano se parece muy poco al que derrotó en el primer partido de la liguilla al Real Madrid en Valdebebas (2-3) tras una primera parte para enmarcar.



Desde entonces, no conoce la victoria en la Champions. Y es que, según admite su técnico, Luis Castro, los ‘mineros’ no se han recuperado aún ni del coronavirus, que dejó al equipo muy mermado durante varias semanas, ni del hecho de haber enlazado las semifinales de la Liga Europa con el campeonato ucraniano con sólo tres días de descanso.



Los futbolistas del Shakhtar ya no tienen covid-19, pero sí es verdad que su juego deja muchas dudas. De hecho, ganaron el fin de semana al Dnipró-1 con un gol de Tete en el minuto 88.



Segundo clasificado de la liga ucraniana tras el Dinamo Kiev, al Shakhtar, que lleva cuatro puntos tras ganar al Madrid y empatar con el Inter de Milán, no le vale más que la victoria.



Consciente de ello, Castro dio descanso el sábado a varios titulares en la liga -el portero Pyatov, el mediocentro Stepanenko y el delantero Moraes-, aunque no se descarta algún cambio para reforzar la defensa tras las goleadas sufridas ante los alemanes.



Con respecto al partido del 21 de octubre en Madrid, esas deberían ser las principales novedades el martes, además del mediocentro Patrick.



Castro adelantó que no repetirá el mismo esquema que en Madrid, pero subrayó que su equipo cree que puede repetir la hazaña y derrotar por segunda vez al equipo dirigido por Zidane.



- Alineación probable



Shakhtar: Pyatov; Matviyenko, Bondar, Krivtsov, Dodo; Patrick, Stepanenko; Marlos, Solomón, Tete y; Moraes.



Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Rodrygo, Mariano y Asensio.



Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM)



Estadio: Olímpico de Kiev.



Hora: 18:55 CET (17:55 GMT).EFE.