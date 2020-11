Alcácer no se ejercita en última sesión y es duda ante el Real Madrid

El atacante valenciano no ha podido realizar esta última sesión de trabajo/Foto cortesía

El delantero y máximo goleador del Villarreal CF, Paco Alcácer, ha encendido las alarmas en el equipo castellonense al no saltar al último entrenamiento de su equipo en la Ciudad Deportiva, al parecer por unos problemas musculares, por lo que es seria duda para el encuentro de mañana, sábado, ante el Real Madrid en La Cerámica.



El atacante valenciano no ha podido realizar esta última sesión de trabajo, al parecer por unas molestias musculares, lo que le hacen ser seria duda para el partido de este sábado frente al Real Madrid en el Estadio de La Cerámica.



De confirmarse la baja del goleador, las opciones pasarían por poner a Gerard Moreno como referente arriba, apostando por Chukwueze o Kubo como jugadores de banda, o bien apostar por cambiar jugador por jugador, dando entrada al colombiano Carlos Bacca como punta, manteniendo el resto del once que se esperaba.



En esta última sesión sí han entrenado Pervis Estupiñán y Samu Chukwueze, los dos internacionales que faltaban por regresar. A los que se han sumado los lesionados Juan Foyth y Jaume Costa, que se han recuperado de sus molestias musculares.EFE