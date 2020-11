Lopetegui: "El Celta será peligroso con el impulso del nuevo entrenador"

Fútbol Español

Viernes 20| 8:20 am





El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha manifestado en rueda de prensa que el Celta de Vigo, su rival de este sábado en LaLiga Santander, "es de los equipos que mejor juegan, tiene mucho talento" y "con el impulso del nuevo entrenador", el debutante argentino Eduardo Coudet, "es aún más peligroso".



Para el técnico guipuzcoano, el conjunto gallego "no estaba jugando mal pero por situaciones no ha tenido suerte y ha venido otro entrenador" que "tiene una idea que se amolda a los jugadores de que dispone: llega un buen equipo, que marca muchos goles y que ha tenido muy mala fortuna en algunos partidos", consideró.



Lopetegui, que confirmó que se prolongará la baja por lesión deJesús Fernández 'Suso', quien "se ha vuelto a hacer daño", confirmó que el extremo marroquí Oussama Idrissi "tiene el alta médica" e "irá convocado" por primera vez desde su fichaje por el Sevilla, y "ya durante el partido, se verá si juega".



El capitán sevillista, Jesús Navas, "es una de las dudas" del preparador vasco porque "no está descartado" tras haber declinado por lesión su convocatoria con la selección nacional y tampoco está garantizada la titularidad de otros jugadores internacionales, ya que "han regresado unos más cansados que otros".



Lopetegui no quiso proyectarse hacia el calendario tan cargado que espera al Sevilla porque con "partidos cada tres días durante muchas semanas" prefiere "estar centrado en el próximo partido", y advirtió a sus futbolistas que "el despertador sonará para todos".



Sin embargo, el entrenador vasco advirtió que "los jugadores tienen dos piernas y dos pulmones, no tres" y aunque entiende "a los seleccionadores y a las selecciones" por su etapa en el banquillo de España, opina que se debe "proteger al jugador" ante "el excesivo número de partidos que hay: la cuestión es saber si se puede", precisó. EFE