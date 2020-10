Jorge Jesús directo contra el Barcelona de Koeman: "No tienen nada"

Fútbol Español

Luego de una prolongada estadía en el viejo continente, Jorge Jesús aceptó una propuesta para dirigir en Sudamérica. El poderoso y popular Flamengo fue quien le abrió las puertas, augurando una era dorada para el club de Río de Janeiro.

Con el portugués en el banco de suplentes, Flamengo pisó fuerte en el país y en el continente, quedándose, entre otras cosas, con el Brasileirao y con la Copa Libertadores de América. Jorge Jesús no demoró en convertirse en ídolo.

Pero todo lo bueno llega a su fin y así fue como Jorge Jesús retornó a Benfica, el club donde ya se había desempeñado durante varios años. Allí lo recibieron con las puertas abiertas y con el objetivo de recuperar la gloria perdida.

En ese contexto, en las últimas horas, el propio Jorge Jesús sorprendió a propios y extraños. ¿Con los rendimientos de su equipo? Nada de eso: con declaraciones realmente durísimas contra el Barcelona de Ronald Koeman.

“No diré que nos parecemos al Barcelona. Al de hace unos años sí, pero el de ahora no tiene nada. No quiero que mi equipo se parezca al Barcelona de ahora pero no me importaría si se parece al de años atrás”, señaló el portugués.

Todo surgió porque, previamente, Mehdi Carcela, futbolista del conjunto portugués, había afirmado previamente que a Jorge Jesús le gusta tener mucho la posesión del balón, algo similar a lo que sucede con Barcelona. /REUTERS