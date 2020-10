Koeman: "Queremos a Eric García, pero económicamente es complicado"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman admitió que el club pretende al central Eric García (Manchester City), pero "económicamente es complicado que sea posible su llegada" en la rueda de prensa previa al Barcelona-Sevilla de este domingo a las 21.00 CET (19.00 GMT) perteneciente a la quinta jornada de Liga.



"Es verdad que queremos tener aquí a Eric García porque es justo ir con tres o cuatro centrales. Hasta el lunes tenemos tiempo de hacer fichajes. Ojalá lo consigamos", añadió sobre el asunto. Además, el técnico holandés también informó de que al Barcelona le vendría bien "la llegada de un nueve", dijo.



Respecto al futuro de Ousmane Dembélé, quien algunos medios de comunicación sitúan muy cerca del Manchester United, Koeman explicó que "de momento es jugador del Barcelona y la situación depende del pensamiento del jugador. Tiene mucha competencia en su posición y ahora mismo Ansu Fati está por delante. No he hablado con él sobre el tema, pero yo quiero tener aquí gente que esté contenta".



Por otro lado, consideró que el Barcelona está funcionando "muy bien" en lo que lleva de temporada.



"La prueba es el partido ante el Celta de Vigo, me encantó que tuviésemos tantas ganas de ganar el encuentro a pesar de estar con un jugador menos desde la primera parte", declaró.



En este sentido, sentenció que "se entrena como se juega. Yo no salgo al campo a descansar, salgo a hacer cosas. Mi trabajo es preparar a mis jugadores y que sepan lo que tienen que hacer en el campo. Tenemos que jugar como equipo más allá de las cualidades individuales y hemos mejorado en el aspecto físico y se nota. Además, el ambiente en el vestuario es bueno".



Sobre el partido ante el Sevilla, el holandés opinó que el conjunto andaluz "es un equipo fuerte que todas las temporadas aspira a muchas cosas y tiene a un buen entrenador técnicamente", Julen Lopetegui.



Koeman también advirtió de que aún no sabe si podrá convocar al nuevo fichaje del Barcelona, el lateral derecho Sergiño Dest, "porque nos falta la licencia".



De todas maneras, no descartó que esta pueda llegar antes de que mañana por la mañana después del entrenamiento se haga oficial la convocatoria para el partido ante el Sevilla.



Por último, el técnico holandés se refirió al gran momento de forma de Philippe Coutinho. "Estamos viendo a un gran Coutinho porque es un gran jugador. Ha aprendido mucho en Inglaterra y durante su estancia en el Bayern de Múnich. Mi función como entrenador es sacar el máximo rendimiento a los jugadores y eso empieza por ponerlos en su sitio. Les aporta confianza", dijo. EFE