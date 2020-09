Pjanic jugará con la 8

Fútbol Español

Martes 15| 9:54 am





Daniel Abreu | @dandjabreu

Miralem Pjanić reveló que lucirá el dorsal número 8 para la temporada 2020/2021 luego de recuperarse del Covid-19 y tener los primeros entrenamientos con el equipo.

Desde que se empezó a especular la llegada del bosnio al FC Barcelona, el jugador no ha ocultado su emoción y una vez oficializado el transpaso ha comentado la gran admiración que ha tenido hacia el club desde pequeño y señala que esto es un sueño hecho realidad.

Hizo referencia al estilo de juego de su nuevo club: "Jugar aquí siempre ha sido un orgullo. Desde pequeño tenía este sueño. Formar parte de este club es algo extraordinario. Estoy agradecido por lo que ha pasado y estoy en el mejor club del mundo. Entrando en este vestuario, he visto lo que es este equipo y es una gran oportunidad compartir vestuario con estos campeones. Espero ayudar con mi experiencia y con mi fútbol. Mis compañeros pueden contar conmigo. Intentaré jugar mi fútbol y adaptarme al juego del Barça. Una cosa es verlo y otra jugarlo. Es increíble".

Habló también de su nuevo técnico, Ronald Koeman: "Ya he hablado con él dos o tres veces. Primero, para situarme. Es un entrenador que ha demostrado muchas cosas en estos años. A nivel táctico he podido hablar con él. Vamos a esperar que me integre y ya veremos cómo piensa utilizarme. Pero sabemos que la temporada es larga. Yo estoy a su disposición. Daré lo mejor de mí y trataré de ganarme su confianza y sobre todo la de mis compañeros".

Con respecto a su salida de la Juventus señala: "Salir de la Juve es difícil, especialmente con un presidente impresionante que me ha ayudado. Pero un futbolista siempre necesita estímulos, desafíos. Mi sueño siempre ha sido el Barça. Si jugaba en otro equipo que no fuese la Juventus, sólo podía ser el Barça. El año pasado seguramente fue difícil para todo el mundo. Para la gente y también por los futbolistas. No ha sido sencillo y lo que ha ocurrido en la Champions son cosas que ocurren. No hay que mirar. Problemas hay en todos sitios, pero ahora vamos a construir el futuro juntos. Compartir vestuario con Messi y no sólo con Messi, con los demás, es un sueño para mí. E incluso más por cómo fue el año pasado en el Barça".

El centrocampista llegó como intercambio por Arthur, que era quién usaba anteriormente ese dorsal y antes de él, este le pertenecía a la leyenda azulgrana, Andrés Iniesta. La responsabilidad de Pjanic es muy grande ya que viene con la tarea de revolucionar al conjunto culé en esta época de transformación luego de tocar fondo.