El Atlético no jugará el Trofeo Carranza "por precaución"

El Atlético de Madrid ha decidido no disputar el Trofeo Carranza contra el Cádiz "por precaución para no realizar un viaje y una concentración dentro de tres días" después del positivo por Covid-19 de un empleado del primer equipo que no es ni futbolista ni miembro del cuerpo técnico.



Así lo informaron este sábado fuentes del club rojiblanco, después del caso detectado en las pruebas PCR y conocido el viernes, que precipitó la finalización de la concentración de pretemporada del conjunto rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, que iba a durar hasta este mismo sábado.



El Trofeo Carranza era el primer amistoso -y único confirmado oficialmente hasta ahora- por el Atlético en su preparación para el inicio de la Liga, que comenzará para él el 26 o 27 de septiembre frente al Granada en el estadio Wanda Metropolitano, debido a que el equipo rojiblanco jugó hasta el 13 de agosto la Liga de Campeones.



Después de las nuevas PCR a las que fue sometida la plantilla, el cuerpo técnico y trabajadores del primer equipo el viernes, tras el positivo conocido de un miembro del staff auxiliar del conjunto madrileño, y una vez recibidos los resultados de dichos test este sábado, el bloque dirigido por Diego Simeone ya tiene vía libre de nuevo para retomar los entrenamientos. Lo hará esta misma tarde. EFE