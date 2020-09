Ramos: Messi se ha ganado decidir su futuro, pero nos gustaría que se quedara

Fútbol Español

Miércoles 2| 2:34 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Sergio Ramos compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro entre España y Alemania por la Liga de Naciones, y no pudo evitar ser preguntado en dos ocasiones sobre el futuro de Leo Messi y del Barcelona.

El español aceptó que la marcha de Messi no le vendría bien al futbol español, al Barcelona o al mismo Real Madrid: “Es un tema que debemos dejar al margen. No nos incumbe. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo estará haciendo de la mejor manera. Para el fútbol español, para el Barça y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores nos gustaría que permaneciera”.

“Como he dicho, Leo hace mejor a la Liga española y a su equipo, hace más bonitos los Clásicos porque te gusta ganar estando los mejores y él es de los mejores del mundo. Se ha ganado el derecho a decidir él solo”, declaró el capitán del Real Madrid.

Ramos también tuvo un momento para hablar de su renovación con la casa blanca, y aseguró no preocuparle para nada el tema: “No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club. Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo. Me centro en hacer una buena temporada”.