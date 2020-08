El Real Madrid 2020/21 echa a andar sin James

Fútbol Español

El Real Madrid 2020/21, superados sin positivos los primeros test COVID-19, echó a andar este lunes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con la sesión inicial de la pretemporada, a la que no asistió el colombiano James Rodríguez, que está negociando su salida.



El internacional 'cafetero', que ya tuvo que quedarse la pasada campaña en el club blanco tras su etapa en el Bayern Múnich aún siendo consciente de que iba a tener pocas oportunidades para jugar, parece que está cerca de encontrar acomodo en otro equipo.



El Everton que dirige el italiano Carlo Ancelotti, con el que sí que tuvo protagonismo en su primera etapa en el Real Madrid, parece su destino.



De ahí su no presencia en esta sesión inicial, que comenzó Zidane después de que se conociera que todos los controles efectuados a jugadores y cuerpo técnico el domingo en sus domicilios hubieran dado negativo. La siguiente prueba la pasarán el miércoles.



La vuelta al trabajo se produce 43 días después de terminar LaLiga Santander, en la que el conjunto de Zinedine Zidane certificó el trigésimo cuarto título de su historia y 23 tras la derrota en Manchester ante el City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.



El técnico francés se reencontró en Valdebebas con una plantilla mermada y aún lejos de ser la definitiva. El trabajo en los despachos ha sido y será intenso las próximas semanas.



Los convocados con sus respectivas selecciones nacionales, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marco Asensio, Sergio Reguilón, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Raphael Varane, Luka Jovic, Toni Kroos y Gareth Bale.



El croata Luka Modric y Martin Odegaard, de regreso al Madrid tras su ilusionante temporada en la Real Sociedad, han conseguido la 'licencia' de sus técnicos y no acudirán con sus selecciones. Álvaro Odriozola, campeón de la Champions con el Bayern Múnich, tiene vacaciones hasta el día 2 de septiembre.



También vuelven tras sus respectivas cesiones y se incorporan al equipo Dani Ceballos y Borja Mayoral, si bien su futuro parece que igualmente estará fuera del Santiago Bernabéu.



En los despachos se antoja que serán unas semanas muy completas. Con la última salida de Óscar Rodríguez al Sevilla, el Real Madrid ha traspasado ya a Acraf Hakimi, Dani Gómez, Óscar de Frutos y Javi Sánchez. Y es que, como el resto de equipos, necesita reforzar el apartado de ingresos ante la difícil situación económica que ha provocado la pandemia.



Buena parte de la atención se centrará en el futuro del galés Gareth Bale y del propio James Rodríguez y sus posibles salidas, sin olvidar las opciones de Reguilón, Dani Ceballos, Borja Mayoral, Brahim Díaz y Mariano Díaz, con negociaciones avanzadas en algunos casos.



Estos primeros días, varios de los recientes ganadores de la Champions Juvenil en Nyon ante el Benfica, tendrán el premio de trabajar con el primer equipo. De momento ha sido el turno en el entrenamiento para los guardametas Luis López y Toni Fuidias, brillantes en el torneo continental. El primero de hecho detuvo un penalti en la final y fue, por lo tanto, decisivo. / EFE