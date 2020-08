Atlético de Madrid última detalles para la continuidad de Ferreira Carrasco

Fútbol Español

MADRID. Recuperado para el fútbol europeo el pasado febrero y reivindicado en los últimos tres meses de la temporada, el extremo Yannick Carrasco se ha ganado su continuidad en el Atlético de Madrid, pendiente de la negociación ya en el tramo final del club rojiblanco con el Dalian chino, que lo había cedido hasta el final de curso y con el que tiene contrato hasta 2022.



Ha reactivado su rendimiento en su segunda etapa en el Atlético, que ya ultima la operación para concretar su permanencia, según pudo confirmar EFE. Este jueves, 'Marca' dio por cerrado el acuerdo para la continuidad del internacional belga en el club rojiblanco.



Si todo sigue el guión previsto, el entrenador argentino Diego Simeone mantendrá el próximo curso a sus órdenes al extremo. La plantilla está citada el próximo 3 de septiembre para las pruebas PCR, aunque él se incorporaría más tarde, una vez que ha sido convocado por Bélgica para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, previstos en esas fechas. Para entonces, el Atlético ya debería haber completado su continuidad.



Carrasco ha ganado una contrarreloj a la vuelta de la competición el pasado mes de junio.



Antes del parón por la pandemia de la Covid-19, con la puesta a punto que necesitó para alcanzar el mejor ritmo físico, no había obtenido la reivindicación que sí logró después. Entonces, sus apariciones fueron más ocasionales que sostenidas en el once: jugó nada más de inicio uno de sus primeros ocho encuentros, el 1-1 ante el Espanyol, aunque tuvo participación en cinco de esos duelos.



Entonces no era la primera opción de Diego Simeone, su técnico, ni para ninguno de los dos extremos ni para el ataque. Pero después, cuando regresó LaLiga Santander el 14 de junio, sí reafirmó todas sus cualidades, afianzado como una posibilidad preferente en las alineaciones iniciales por sus indiscutibles cualidades.



Desde la vuelta a la actividad, él disputó seis de los doce encuentros desde la titularidad, incluido el último de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Leipzig, aparte de que demostró todas las virtudes que le dirigieron al Atlético antes y ahora: la velocidad, el desborde, el disparo o el regate. Salvo un duelo por un cuadro digestivo, tuvo minutos en cada uno de los once.



Necesitaba al menos una confirmación así -o más rotunda- para reconducir una carrera que lució en Mónaco y en sus primeros tiempos en el club madrileño, cuando aterrizó en el verano de 2015, pero que se había ensombrecido entre su irregularidad del curso 2017-18 y el inesperado traspaso al fútbol chino, al Dalian. O al olvido, quizás.



En último día del mercado de invierno, el pasado 31 de enero, volvió al Atlético. Ha aprovechado la ocasión. "Las cosas se ven por sí solas. El crecimiento que ha tenido Carrasco desde que hemos vuelto con el Athletic fue de menor a mayor y va creciendo partido a partido. Es vertical, incisivo, tiene gol, tiene una velocidad de conducción muy buena...", destacó Simeone el pasado 3 de julio.



El chico que en sus dos primeros años y medio en el Atlético, de agosto de 2015 a febrero 2018, disputó 124 partidos (74 de inicio), cien de ellos en nada más dos campañas, y marcó 23 goles (más de la mitad, catorce, en 2016-17); deslumbró con aquellos sorprendentes regates y con su vertiginosa conducción en su imponente curso 2015-16, cuando el Atlético compitió por la Liga hasta la penúltima jornada o cuando alcanzó la final de la Liga de Campeones -suyo fue el gol del 1-1 ante el Real Madrid en San Siro-; o con su poderoso inicio a la campaña siguiente, en 2016-17, tan determinante, recupera poco a poco su sitio. Aún tiene 26 años. / EFE