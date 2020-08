Mensajes de Puyol, Suárez y Vidal a Messi por su salida del Barcelona

Fútbol Español

Redacción Meridiano.-

El mundo sucumbió ante la información que salió desde Barcelona: Lionel Messi le comunicó al club que quiere irse. Fue así que, rápidamente, varios los diarios, deportistas y personalidades internacionales publicaron al mismo tiempo el accionar de la Pulga para con el club que defendió durante toda su carrera.

“Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”, fueron las palabras que escribió Carles Puyol en su cuenta oficial de Twitter. El legendario defensor y capitán del Blaugrana fue uno de los primeros en expresarse en redes sociales acerca de la decisión del astro rosarino no bien se hizo pública. La historia de Tarzán es similar a la de Leo, con un adn 100% culé desde la Masia hasta colgar los botines sin vestir otros colores. Juntos consiguieron 21 trofeos con el elenco catalán, entre ellos dos Champions League.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Uno de los que no dudó en responder a la publicación del ex zaguero fue Luis Suárez. Con dos simples emojis de aplausos el uruguayo claramente envió un mensaje de apoyo a la resolución de su amigo y hasta el momento compañero de equipo. Todo con el trasfondo de su situación personal, luego de que Ronald Koeman le haya informado al Pistolero que no lo tendría en cuenta de cara a la siguiente temporada.

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Quien se manifestó, pero con un tono más de misterio fue Arturo Vidal, otro de los que sufrió la depuración del flamante entrenador holandés. “Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea”, señaló en su Twitter junto a tres imágenes en las que exhibe su tatuaje de la cabeza de un tigre en el dorso de su mano izquierda.