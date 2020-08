VIDEO: Arthur Melo se despide del Barça con emotivo mensaje

Fútbol Español

Lunes 24| 2:15 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

El futbolista brasileño Arthur Melo se despidió del Barcelona a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, en donde declaraba su amor por la ciudad, el club y los aficionados. El mediocampista de 24 años llega a la Juventus, luego de un intercambio con Pjanic entre españoles e italianos.

"Despedirse es siempre difícil, pero más aún cuando dejas atrás un lugar que ya es mi casa, una ciudad increíble que estará siempre en mi corazón, donde todos me acogieron como un catalán más".

"Me mostraron una nueva cultura y me ayudaron a crecer como jugador y, sobre todo, como persona. Me despido de un grupo de futbolistas impresionantes y me siento muy afortunado por haber podido jugar a su lado, pero sobre todo agradecido por su apoyo como amigos, personas de un corazón enorme", continuó emocionado.

"Y de una afición que me conquistó desde el primer día y me llenó del orgullo de ser culé y de defender uno de los escudos más importantes del mundo y que me demostró un cariño y un respeto que nunca olvidaré", finalizó.