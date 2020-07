El Real Madrid, la marca más valiosa del mundo

Fútbol Español

La marca Real Madrid, con un valor de 1.419 millones de euros, sigue liderando la clasificación de la consultora especializada Brand Finance Football, por delante del FC Barcelona y el Manchester United, y la compañía espera que aumente su dominio en el próximo estudio tras hacerse con el título de LaLiga Santander.



“Hoy dos marcas españolas del mundo del fútbol visten de gala la Marca España, Real Madrid y FC Barcelona, las más valiosas y fuertes de su sector a nivel mundial. El deporte español es sin duda un orgullo más de los españoles”, asegura Teresa de Lemus, directora gerente de Brand Finance, en un comunicado.



El Madrid cerró la temporada 2017-2018 con su tercera Liga de Campeones consecutiva, pero la siguiente campaña solo pudo ganar el Mundial de Clubes y, junto a la crisis provocada por el coronavirus, hizo disminuir en un 13,8% su marca, situándose en 1.419 millones de euros, pero su solvencia en los anteriores años le han hecho seguir posicionándose en primer lugar.



Pero el reciente éxito logrado tras hacerse con la 34ª Liga de su historia augura un futuro mejor para la entidad dirigida por Florentino Pérez que además mantiene el mejor índice de fortaleza de marca del ‘ranking’, con 94,9 sobre 100.



Fuera del terreno de juego, Brand Finance también destaca la labor del conjunto blanco tras ampliar su oferta comercial mediante el lanzamiento de una marca de innovación, Real Madrid Next, cuyo objetivo es trabajar con empresas de nueva creación orientadas a la tecnología. El Real Madrid también está aprovechando bien las redes sociales para aumentar la participación de sus seguidores, con la creación del canal de pago por uso Madridista Nation.



El segundo lugar es para el FC Barcelona con un aumento de un 1,4% en su valor de marca que ya está en 1.413 millones de euros, gracias, según señala la consultora, a su “liderazgo en el fútbol nacional español”. Un aumento que le ha hecho auparse hasta la segunda posición, superando al Manchester United, tercero con 1.314 millones de valor de marca.



El Liverpool, campeón de la pasada Liga de Campeones y la actual Premier League, ocupa la cuarta posición, superando al Manchester City en términos de valor de marca, pasando de 1.191 millones en 2019 a 1.262 millones, un aumento del 6% y subiendo 2 puestos en la tabla.



El Chelsea cayó un lugar en la tabla al octavo puesto después de un descenso consecutivo de cuatro años en su valor de marca que ahora es de 949 millones de euros. Podría deberse a que el club estuvo ausente de la UEFA Champions League además de sufrir una prohibición de transferencia tras ser acusado de romper las reglas del juego limpio financiero.



Por su parte, el otro club español con gran importancia en esta clasificación es el Atlético de Madrid, que aumentó su valor en un 0,5%.



Todas las marcas españolas mejoran su posición respecto a 2019 y el Real Madrid mantiene el primer puesto: FC Barcelona y Atlético suben una posición y se colocan en segundo y décimo tercer puesto, respectivamente; Sevilla, ahora en el puesto 32, y Villarreal CF, en el 44, suben 3 puestos; Athletic Club de Bilbao sube cinco lugares hasta el 40; y el Valencia CF es el club español que experimenta mayor subida, 12 puestos, del 48 al 36.



Además, este informe pondera la importancia de los clubes españoles ya que estos obtienen la media más alta en cuanto al Índice de Fortaleza de Marca de las marcas de clubes españoles. Ha aumentado 0,8% respecto a 2019 y ahora está en 79 sobre 100, la más alta a nivel mundial. Por detrás la siguen Francia con 75.1, Reino Unido con 74.9, Italia con 74.1 y la media de clubes de Alemania con 73.2 sobre 100.



“El fútbol es muy importante para España fuera de nuestras fronteras y el deporte por excelencia que llega a nuestros hogares. Las marcas de fútbol están presentes en nuestra cultura desde siempre y son parte fundamental del reconocimiento de nuestro país en el exterior”, asegura Teresa de Lemus.



El Brand Finance Football 2020 traduce en números el impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus en el fútbol. Dicho informe presenta ya una clara tendencia negativa y las 50 marcas suman a día de hoy un total de 19.468 millones, casi 500 millones menos que en 2019. Aunque, asegura, queda aún por analizar para conocer su verdadero impacto.



Antes de la llegada de la COVID-19, Brand Finance ha calculado que el sector tenía un valor de 20.219 mil millones, por lo que las marcas de clubes de fútbol más valiosas del mundo han perdido 751 millones en los últimos meses de pandemia.



De Lemus pone el foco en el mercado global del fútbol para entender esta caída: “El fútbol fue un producto de la revolución industrial y es justo decir que el juego moderno es un producto de la globalización. Después de la crisis del coronavirus, el fútbol enfrentará varios desafíos. El daño total aún no se ha desarrollado por completo y no es descartable que haya víctimas, clubes que vayan a la quiebra o cambios de propiedad”, advierte. / EFE