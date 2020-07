Setién: "No siento que haya hecho tan mal las cosas por empatar 3 partidos"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, asumió este miércoles su "parte" de responsabilidad por el segundo puesto del equipo en LaLiga, pero afirmó que no considera haber hecho las cosas "tan mal" por haber empatado tres partidos desde el regreso a la competición postconfinamiento.

"Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Tampoco siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría mas mérito al rival por haberlo ganado todo, que eso sí es más difícil", comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante Osasuna en el Camp Nou.

El técnico azulgrana, que criticó que siempre a la hora de valorar una temporada se acostumbra a "culpabilizar" y señalar a la figura del entrenador, explicó que se ve al frente del club la próxima temporada.



A pesar de que la última palabra la tiene el presidente, Setién recordó que, a veces, aunque las previsiones que uno tiene al inicio de la temporada no se cumplan, se ha de valorar también "el trabajo que se ha hecho detrás y no solo los resultados".



De cara a las dos últimas jornadas, en las que el equipo tiene que ganar todos los partidos y esperar a que el Madrid consiga solo 1 de los 6 puntos a los que aspira, el preparador cántabro mantiene la confianza en sus jugadores.



"Puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ya que tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo. Es obvio que están por delante y que seguramente han hecho mejor las cosas. Seguiremos peleando hasta el final", añadió.



Setién, que se mostró en desacuerdo con la valoración de Arturo Vidal en la que decía que el Barça había caído a la segunda posición por deméritos propios, también reconoció que al Barça le ha faltado un poco de continuidad en los últimos partidos del calendario.



"Ha habido momentos en que hemos estado francamente bien y en otros nos ha costado más. No estoy del todo satisfecho con la continuidad que hemos tenido en algunas cosas, lo podríamos haber hecho mejor y haber jugado partidos con mas tranquilidad", detalló.

En lo que respecta al nivel físico de la plantilla, el cántabro culpó a la prensa de haber sacado de contexto sus declaraciones, ya que considera que al equipo le falta "frescura", pero no que esté "agotado físicamente".

Setién analizó el centro del campo del equipo y celebró la vuelta a la convocatoria de Frenkie de Jong, que había estado apartado en los últimos partidos por lesión.



"Ha hecho varios entrenamientos con el grupo y lo ha hecho bien. Está en muy buena disposición y prácticamente ha olvidado su problema. Veremos si mañana juega de inicio o durante el partido", comentó.



Sobre el resto del mediocampo, Setién alabó el trabajo de Arturo Vidal, de quien destacó su energía, trabajo y calidad sobre el césped, mientras que en el caso de Arthur, jugador ya fichado por el Juventus, le dedicó pocas palabras y aseguró que solo jugará en el caso de que sea "imprescindible y necesario".



El técnico santanderino, a preguntas sobre posibles rotaciones en la alineación en el partido de mañana ante el Osasuna, reiteró que su grado de implicación, independientemente del puesto en la Liga, seguirá siendo el mismo.



"Vamos a tratar de mantener nuestra exigencia máxima competitiva y trataremos de ganar el partido en previsión de lo que pueda pasar en el resto de los partidos. El último día en Vitoria haremos lo mismo, tengamos opciones o no", aseguró. / EFE.