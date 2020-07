El Real Madrid pide a sus aficionados que no vayan a Cibeles si ganan la Liga

Fútbol Español

Martes 14| 1:57 pm





El Real Madrid a través de un comunicado oficial, pidió este martes a sus socios y aficionados que no acudan a la plaza de Cibeles a celebrar el título de LaLiga en el caso de que el equipo blanco lo gane para evitar "riesgos de contagio" de coronavirus.



La entidad presidida por Florentino Pérez recordó que todo el mundo es "consciente" de la situación y del esfuerzo que la sociedad "está haciendo" para combatir los efectos de la pandemia generada por el coronavirus. Además, añadió que el fútbol "contribuye a ello" y resalta que "entre todos" se ha logrado recuperar la competición en un contexto "enormemente complejo".



"Si se diera la circunstancia de que el Real Madrid se proclamara campeón, nuestros jugadores no acudirían a los tradicionales lugares de celebración, especialmente a la plaza de Cibeles, por lo que pedimos también a nuestros socios y aficionados que, en el caso de que se pudiera conquistar el campeonato, no acudan tampoco a dichos lugares. En este sentido, todos debemos contribuir, como hasta ahora, con absoluta responsabilidad a evitar riesgos de contagio de la pandemia", afirmó el club blanco en su comunicado.



"El Real Madrid agradece de antemano la comprensión de nuestros socios y aficionados. Todo el esfuerzo y el trabajo de nuestros jugadores, del cuerpo técnico y del club para la posible consecución de un título tienen siempre como objetivo compartirlo con nuestra afición, pero somos conscientes de que los tiempos que estamos viviendo nos obligan a extremar las medidas de prudencia necesarias", agregó.



Asimismo, dejó claro que la entidad madridista se siente en la obligación de llevar a cabo "este importante llamamiento" en un ejercicio de "máxima responsabilidad" y con el convencimiento de que "cualquier posible triunfo" del Real Madrid no debe suponer un enorme paso atrás en la lucha de todos contra esta pandemia.

EFE