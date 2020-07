Vázquez: Christian Santos hizo un enorme trabajo y un golazo

Fútbol Español

Domingo 5| 3:41 pm





El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha destacado la aportación del venezolano Christian Santos en la victoria ante el Huesca (2-1), en la que dio el pase del primer gol y anotó el segundo con una chilena a la escuadra.



"Me alegro especialmente por Christian, que está sufriendo porque es difícil para todos los puntas cuando juego con uno solo. Que entre uno y marque me llena de alegría y especialmente él, que hizo un enorme trabajo y un golazo", aseguró en rueda de prensa.



Santos fue titular por primera vez con Fernando Vázquez al frente del equipo coruñés, del que se hizo cargo en Navidad.



En su comparecencia, el técnico advirtió de que aunque "el objetivo de la permanencia" está cerca, no está "conseguido aún" y, por tanto, "hay que tener cuidado"./ EFE