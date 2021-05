Redacción Meridiano

El conjunto del Manchester United ya tiene alineación confirmada para el compromiso final de la Europa League ante el Villarreal. El técnico Ole Gunnar Solskjær saldrá con:

De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Greenwood; Cavani.

