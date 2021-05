Emery: "Hemos hecho un partido muy serio y sabido sufrir"

Europa League

Londres. Unai Emery, entrenador del Villarreal, afirmó que su equipo había hecho "un partido muy serio y había sabido sufrir" para alcanzar la final de la Liga Europa tras haber eliminado al Arsenal en las semifinales de este torneo.



Admitió que el tramo final fue muy intenso, con la confianza en que el equipo marcara un gol y en pensar en todo lo que había que sufrir si no lo hacía. "Creo que hemos sabido estar", señaló a Movistar+.



"Esta competición ha crecido mucho y yo he tratado de aplicar mis experiencias y mis conocimientos de mi etapa en Sevilla", agregó Emery, quien indicó que no le gustaba hablar de presión, sino de exigencia.



También recordó que los que lo han conseguido han sido los jugadores y recordó que le han dedicado la clasificación al presidente del club, Fernando Roig.



"Además, hemos roto la hegemonía de los ingleses y defenderemos al fútbol español. Todo esto nos genera mucho orgullo", indicó el técnico vasco del equipo castellonense.



Finalmente señaló que deben fortalecerse y recordar que el Villarreal "está aquí" y todo lo que ha disfrutado al recorrer el camino de la actual Liga Europa". EFE