Yangel Herrera: "Hay que pasar página y pensar en el jueves contra el United"

Europa League

Martes 13| 11:33 am





Yangel Herrera, centrocampista venezolano del Granada, afirmó que su equipo tiene que "pasar página" tras la derrota de este sábado por 0-3 ante el Villarreal y "pensar" en la histórica eliminatoria de los cuartos de final de la Liga Europa del jueves contra el Manchester United inglés.



"No ha sido el día. Hemos estado muy lejos de nuestro nivel, del que estamos acostumbrados, y cuando no vamos al límite, nos cuesta mucho ganar, y más ante rivales como éstos", reconoció Yangel Herrera tras el partido ante las cámaras de Movistar.



El medio rojiblanco cree que, cuando equipos como el Villarreal marcan primero, "se pone todo más cuesta arriba" y pidió "levantar cabeza" porque "si algo tiene este equipo es que siempre levanta la cabeza".



"Hay que pasar página y pensar en el jueves, toca seguir adelante", añadió un Yangel Herrera con la mente ya puesta en el Manchester United y que consideró que la clara derrota ante el Villarreal no empaña la temporada de los suyos.

EFE