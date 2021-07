Bonucci y Chiellini: Entramos en la historia y ahora somos leyendas

Eurocopa

Lunes 12| 12:16 pm





Jim De Sousa / @jamesdsousa

Italia cuenta con una pareja de centrales que poseen 326, lo que constituye una defensa implacable. Además han estado presentes en los 34 partidos que posee Italia invicta lo que consagran a Chiellini y Bonucci como una pareja de centrales de época.

Giorgio Chiellini, defensa y capitán de la selección italiana, aseguró este domingo que su equipo entró "en la historia" tras conquistar la segunda Eurocopa de su historia, al doblegar a Inglaterra en la tanda de penaltis de la final.

"Estoy con lágrimas, entramos en la historia. Después de ver tantos años a Fabio (Cannavaro, campeón del mundo en 2006) levantando la Copa del Mundo, ahora estamos juntos", dijo Chiellini al acabar el partido de Wembley.

"Llevábamos diciendo desde mayo que notábamos un ambiente particular, había algo mágico en nuestro vestuario", agregó el capitán.

Leonardo Bonucci, defensa de la selección italiana, celebró este domingo la conquista de la segunda Eurocopa de la historia "azzurra" y aseguró que este trofeo, ganado en la tanda de penaltis de la final contra Inglaterra, convierte a su equipo en "leyenda".

"Hicimos un grandísimo partido, ahora somos leyendas", aseguró Bonucci al acabar el partido, visiblemente emocionado.

Bonucci anotó el gol del 1-1 este domingo y envió el partido primero a la prórroga y luego a la tanda de penaltis, en la que Italia ganó 3-2 y conquistó su segunda Eurocopa tras la de 1968.

El defensa italiano habló brevemente, en el césped de Wembley, al lado de Giorgio Chiellini.

"Ahora nos iremos de vacaciones juntos y yo le convenceré para que siga hasta el próximo Mundial", prometió Bonucci.

Alessandro Florenzi, lateral de la selección italiana, aseguró, tras ganar la final de la Eurocopa a Inglaterra en la tanda de penaltis, que se siente orgulloso "por llevar" el escudo de ltalia.

"No fue fácil, sobre todo para mí, que me lesioné al principio de la Eurocopa, pero en este grupo todos son titulares. Estamos orgullosos por llevar este escudo", aseguró Florenzi al acabar el partido.

El lateral italiano, exjugador del Valencia, bromeó además sobre el típico cántico de Inglaterra en esta Eurocopa "It's coming home" (El título está regresando a casa).

"Se equivocaron por una consonante. No es 'It's coming home', sino es 'It's coming Rome'", dijo Florenzi.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, quien estuvo en la grada de Wembley este domingo y vio a la selección "azzurra" conquistar la segunda Eurocopa de su historia, felicitó al equipo por "honrar el deporte".

"Muchas gracias a Roberto Mancini y a nuestros jugadores por representar bien a Italia y por honrar el deporte", fue el mensaje de Mattarella.

Viejos victoriosos

Los dos centrales de la Juventus suman 70 años de experiencia recompensada con muchos títulos a nivel nacional, pero todavía sin premio internacional. Ni con sus clubs ni con su selección han logrado Chiellini (36) ni Bonucci (34) levantar un trofeo continental o mundial. Estuvieron cerca en la Eurocopa del 2012, pero era el momento de España y se llevaron un humillante 4-0 en una final que ambos disputaron como titulares.