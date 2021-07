Inglaterra ante la "maldición" de los penaltis

Eurocopa

Lunes 12| 5:41 am





La "maldición" de los penaltis ha "golpeado" otra vez a la selección de Inglaterra, tras sufrir anoche una "derrota agonizante" ante Italia en la final de la Eurocopa disputada en el estadio de Wembley, destaca hoy la prensa británica.



"Todo termina en lágrimas", "Esto duele...pero estamos tan orgullosos de vosotros", "Tan cerca", "Orgullo por los leones" y "Sufrimiento" son algunos de los titulares de la prensa.



Los ingleses Bukayo Saka, Marcus Rashford y Jadon Sancho fallaron en la tanda de penaltis después de que Inglaterra jugara un partido "enérgico" frente a Italia, señala el diario "The Sun", y agrega que este ha sido el "golpe más doloroso" para el país.



El tabloide subraya que la derrota ha sido "agónica" después de un primer tiempo de "agresión controlada".



El diario "The Times" señala que "la maldición de los penaltis niega a Inglaterra su sueño de 2020" y agrega que Gareth Southgate ha conseguido para el equipo lo que ningún otro para intentar superar "la neurosis de los penaltis", que acompaña al equipo por derrotas pasadas en la tanda de penaltis.



"The Times" resalta que "nadie puede disputar" que Italia se ganó la victoria por la forma en que se recuperó ante Inglaterra, que marcó el primer gol poco después del comienzo del partido.



"Inglaterra sufrió una derrota cruel pero Southgate y sus jugadores iluminaron el verano", dice "The Guardian".



"Italia y no Inglaterra es campeona de Europa después de una final de la Eurocopa 2020 agotadora y de vez en cuando salvaje, que se decidió en una tanda de penaltis", añade el "Guardian".



El periódico "The Daily Telegraph" se pregunta por qué se le pidió lanzar un penalti a Saka dado que nunca lo había hecho y supuso mucha presión para este jugador de solo 19 años.



"The Independent" señala que Inglaterra afrontó "el momento más profundo de desesperación, pero hay esperanza para el futuro". / EFE