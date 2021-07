Kane: Nada que decir, fue una noche perfecta

Eurocopa

Sábado 3| 7:36 pm





Roma. Harry Kane, autor de un doblete este sábado en la goleada 4-0 de Inglaterra a Ucrania en los cuartos de final de la Eurocopa, aseguró que vivió "una noche perfecta" y no escondió que el único objetivo de su equipo es llevarse el trofeo.



"Fue un gran partido de todo el equipo, fue una noche perfecta. Empezamos bien el partido y cuando estuvimos por delante logramos 'dormirlo'. Nada que decir, fue una noche perfecta", afirmó Kane en la zona mixta del estadio Olímpico de Roma.



"Vamos por el buen camino, pero todavía no hemos hecho nada. Tenemos una semifinal por delante (contra Dinamarca), debemos disfrutar y luego llegar listos para jugar contra Dinamarca. Será difícil ganarle", agregó.



El delantero del Tottenham dijo que Dinamarca "supo reaccionar muy bien tras un comienzo muy difícil, pero destacó que jugar en Wembley le da un empuje extra a Inglaterra hacia la final.



"En el Mundial nos dolió mucho no llegar a la final (Inglaterra perdió la semifinal ante Croacia). Nuestra idea es ganar este torneo. Nos espera un partido muy difícil, contaremos con 60.000 aficionados y tenemos que jugar con despreocupación", dijo Kane.



También expresó su agradecimiento por el trabajo del seleccionador inglés, Gareth Southgate: "Gareth fue fantástico, lo conozco desde hace mucho tiempo. Nos da tranquilidad. Es un óptimo entrenador, con ideas fantásticas. Queremos ganar para él. En 2018 perdimos en las semifinales del Mundial, ahora queremos dar un paso más y llegar a la final".



Y finalmente mostró su alegría por el gol marcado por Jordan Henderson, quien sentenció la goleada 4-0 con un perfecto cabezazo tras vivir un momento complicado por problemas físicos.



"Estoy muy feliz por Jordan, estaba ansioso por marcar, eligió el partido perfecto, un cuarto de final. Nos aporta mucho, esperemos que marque más goles, estamos todos muy felices por él", dijo. / EFE