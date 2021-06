La hora del capitán Chiellini

Eurocopa

La amenaza de Bélgica, encabezada por el poderío físico de Romelu Lukaku, a la espera de saber la evolución de las condiciones de los lesionados Kevin De Bruyne y Eden Hazard, aumenta las responsabilidades de Giorgio Chiellini, el capitán de Italia, que regresará al once titular el próximo viernes para el duelo de cuartos de final de la Eurocopa entre los belgas y los italianos.



Mimado por el cuerpo médico y por el seleccionador Roberto Mancini, quien le permitió descansar en los últimos dos partidos para permitirle recuperarse con calma de unas molestias musculares en un muslo, Italia necesita ahora la mejor versión de Chiellini, que formará el muro defensivo junto a su compañero y amigo Leonardo Bonucci.



"Lukaku es fortísimo, tenemos la suerte de conocerle bien porque juega en la Serie A (en el Inter de Milán). Le tocará a los defensas contenerle, será una buena batalla", aseguró este martes Ciro Immobile en rueda de prensa, mostrando con su sonrisa su alivio por no tener que verse las caras directamente con el delantero interista.



Le tocará a Chiellini, uno de los mejores zagueros de Europa en el marcaje, intentar contener el ímpetu de Lukaku, en una batalla particular que en Italia ya se vio varias veces en la Serie A.



Será un pequeño "Derbi de Italia", como es apodado el duelo entre Juventus e Inter, esta vez con un billete para las semifinales de la Eurocopa en juego.



Este curso Chiellini y Lukaku se enfrentaron en dos ocasiones, con un gol del belga y un triunfo cada uno. El Inter ganó 2-0 el partido liguero de la primera vuelta mientras que el Juventus ganó 3-2 el de la segunda vuelta, cuando Lukaku anotó una diana y propició un gol en propia meta de Chiellini.



Juventus e Inter también se enfrentaron dos veces en la Copa Italia, cuando avanzó el cuadro turinés, pero Chiellini no jugó ninguno de los dos enfrentamientos.



El experto defensa juventino, de 36 años, fue titular en los dos primeros partidos de Italia en esta Eurocopa, ante Turquía y Suiza, pero se retiró del duelo ante los suizos por unas molestias musculares.



Se paró a tiempo, antes de empeorar su situación, y eso le permitió ultimar su recuperación en unas dos semanas para dar su aportación en el momento clave del torneo.



Lleva ya varios días entrenando junto al resto de sus compañeros y acompañará con toda probabilidad a Bonucci en la zaga en el partido contra Bélgica en Múnich, después de que le remplazara positivamente Francesco Acerbi en los últimos duelos.



El regreso del capitán supondrá una inyección de confianza para sus compañeros, que le ven como un auténtico tótem.



"Chiellini y Bonucci te hacen sentir más tranquilo, porque tienen carisma. Leen bien los partidos, el simple hecho de tenerles cerca te ayuda mucho. Yo jugué un año con Chiellini (en el Juventus) y sé cómo trabaja, cuánto está concentrado", afirmaba Leonardo Spinazzola tras el primer partido de Italia en la Eurocopa, para explicar la importancia que los dos zagueros tienen en el vestuario.



Italia empezó este martes a estudiar la táctica de cara a la cita con Bélgica en Múnich y entrenará hasta el jueves en el centro técnico de Coverciano a las 19.00 locales (17.00 GMT).



Los "azzurri" viajarán a Múnich el jueves a bordo de un vuelo chárter y retarán a Bélgica el próximo viernes a las 21.00 (19.00 GMT).



El ganador de este duelo, que ya se disputó en la fase de grupos de la Eurocopa 2016, con triunfo 2-0 de Italia, se enfrentará al vencedor del España-Suiza en las semifinales de Londres. EFE