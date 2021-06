Deschamps: Mbappé está profundamente triste

Eurocopa

París. Kylian Mbappé "está profundamente triste" tras haber fallado el penalti que supuso la eliminación de Francia ante Suiza en la Eurocopa,declaró a la televisión francesa el seleccionador galo, Didier Deschamps.



"Cuando se asume esa responsabilidad, puede ocurrir", añadió para descargar de culpa a su jugador.



Deschamps reconoció la desolación que sentía toda la expedición gala: "Os imagináis la tristeza que se puede sentir", más aún cuanto que el equipo ha llegado "al final de sus fuerzas" para intentar ganar antes de los penaltis.



"No estamos acostumbrados" a caer tan pronto, "nos hará falta tiempo para digerirlo", dijo.



Se mostró especialmente dolido porque "hemos hecho lo que hacía falta, ir ganando 3-1" bien avanzado el segundo tiempo, para luego no haber podido aguantar el resultado.



Deschamps reconoció que su equipo jugó mal el primer tiempo, que terminó con los suizos ganando por 0-1: "El adversario nos ha puesto en dificultades, no tengo problema en admitirlo, es mi responsabilidad".



Sin embargo, eludió hablar sobre si esta salida de la Eurocopa mucho antes de lo esperado pueda afectar a su voluntad de continuar en el puesto: "No es una cuestión para hoy. Estoy triste como el conjunto del grupo", afirmó. / EFE