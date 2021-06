Löw: El nivel en esta Eurocopa está siendo muy bueno en algunos partidos

Eurocopa

Londres. El seleccionador alemán, Joachim Löw, destacó este lunes, en la víspera de que su equipo se enfrente a Inglaterra en los octavos de final, que el nivel de la Eurocopa "ha sido muy bueno en algunos partidos" y que el fútbol de hoy día se distingue por ser "más rápido".



En una rueda de prensa, Löw reconoció que de los Inglaterra-Alemania se habla posteriormente "durante años" y más en una situación como ésta, en la que se trata de un "todo o nada" en eliminatoria.



Preguntado sobre los partidos disputados hasta ahora en la competición, el alemán destacó la primera fase de Italia, pero reconoció que aún es difícil juzgar, ya que ahora llegan los partidos "más importantes" y selecciones como la de Países Bajos, que causaron una gran impresión en la fase de grupos, han quedado eliminadas a las primeras de cambio.



"Algunos equipos han tenido altibajos, pero eso no es raro. En general ahora el juego es más rápido, los espacios se cierran, hay presión por todo el campo y todos los equipos quieren jugar lo más rápido posible", dijo Löw.



El seleccionador restó importancia al hecho de que mañana podría ser su último partido al frente de Alemania -ya que deja la Mannschaft cuando acabe el torneo- y dijo que solo le ha dedicado este lunes "dos segundos en mi cabeza".



"Cuando me hice entrenador fue para estar en partidos como el de mañana, y toda mi atención está en él. Los pequeños detalles decidirán el encuentro", añadió.



Para Löw, es irrelevante si sus rivales formarán con línea de tres o de cuatro en la defensa, ya que a su juicio "el sistema no es el factor decisivo, sino que los partidos se deciden por otras cosas".



Puesto a enumerar a jugadores destacados de los ingleses, citó a Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho o Marcus Rashford, todos ellos "rápidos y habilidosos": "Su ataque es una verdadera amenaza".



El alemán reconoció los problemas que existen en su país para encontrar a buenos regateadores, y aunque aseguró que la federación ha hecho un esfuerzo para mejorar ese aspecto, "a driblar se aprende con seis años y no con catorce, así que es una responsabilidad del trabajo en los clubes". / EFE