Alemania arranca preparación de octavos tras dos días libres

Eurocopa

Sábado 26| 8:51 am





La selección alemana volvió este sábado a los entrenamientos, tras dos días libres, y ha empezado a preparar el partido de octavos de final contra Inglaterra con casi todos sus efectivos a bordo.



La única ausencia en el entrenamiento de hoy fue la del lateral derecho Lukas Klostermann, que ha sido baja en los últimos dos compromisos por una lesión muscular y es poco probable que llegue a punto al duelo contra los ingleses.



Thomas Müller, que falto a los entrenamientos antes del partido contra Hungría en el que sin embargo jugó los últimos minutos, estuvo otra vez con el equipo y es de esperar que contra Inglaterra vuelva a ser titular.



El cambio que se contempla en el horizontes, con respecto al equipo que empezó los dos primeros partidos contra Francia y Portugal, es el posible ingreso de Leon Goreztka a la alineación titular, probablemente en lugar de Ilkay Gündogan.



Gorertka no solo marcó el gol del empate ante Hungría, que significó la clasificación a octavos, sino le cambio la cara al equipo con su ingreso al campo.



Hasta ahora la razón principal de que Goretzka no haya sido titular -ante Francia ni siquiera estuvo en la convocatoria- es que viene de una lesión muscular y ha estado trabajando para recupera la forma.



Ante Portugal y Hungría ya tuvo minutos y además ha tenido los entrenamientos para ponerse a punta con lo que es bastante probable que el martes esté otra vez para jugar noventa minutos.



Tras el optimismo que generó la victoria por 2-4 ante Portugal el difícil empate ante Hungría dejó muchas dudas.



El madridista Tono Kroos criticó en su habitual podcast los excesos de la crítica, en una y otra dirección, en su habitual podcast.



"Después del partido contra Portugal ya nos veían como campeones de Europa y después del partido contra Hungría resulta que no servimos para nada. Creo que hay que ser más diferenciado", dijo Kroos.



Müller, por su parte, llamó hoy en la conferencia de prensa a fortalecer el espíritu colectivo y voluntad para ponerle intensidad a los partidos por venir.



"Tener la voluntad de ir con todo a los duelos por el balón y apoyarnos los unos a los otros tienen que ser nuestras metas", dijo Müller.



"Somos un equipo que solo pude tener éxito cuando el conjunto funciona. Esa es la fortaleza de Alemania como nación futbolística", agregó Müller cuyo liderazgo en el último terció hizo falta en la primera parte del partido contra Hungría.



El otro jugador que compareció hoy ante la prensa fue Serge Gnabry, un jugador que pasó por las categorías inferiores del Arsenal y que cuando ha regresado a Londres, con el Bayern, ha visto puerta, contra el Tottenham y contra el Chelsea.



"Cada vez que regreso a Londres lo de marcar goles funciona", dijo Gnabry que hasta ahora no ha visto puerta en la Eurocopa.



Gnabry normalmente es inamovible en la parte de arriba -"conmigo Gnabry juega siempre", dijo una vez Joachim Löw- y, pese a que no ha marcado, sus potenciales sustitutos -Timo Werner, Leroy Sané y Kevin Volland- no han hecho muchos méritos en los minutos que han tenido para poder en duda su titularidad.

EFE