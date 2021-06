Courtois sobre Cristiano: "Yo he evolucionado más"

Eurocopa

El portero de Bélgica, Thibaut Cortois, aseguró de cara al duelo de octavos de final de la Eurocopa del domingo contra Portugal que en los últimos años su evolución había sido mayor que la de Cristiano Ronaldo, al que se enfrentará en Sevilla y con el que no llegó a coincidir en el Real Madrid y destacó la mejoría de su compañero Eden Hazard, que "ya está cerca de su mejor nivel".



Courtois comentó que ha repasado algunos partidos de Ronaldo, para refrescar "dónde le gusta golpear". Cristiano es el máximo goleador dela Eurocopa, con cinco tantos.



"Es un excelente jugador, evidentemente" pero "tenemos un plan para parar a Portugal en general, no a un jugador", dijo sobre la defensa contra la selección lusa.



Courtois, que no llegó a coincidir con Cristiano en el Real Madrid, rememoró los días en los que se midió contra él cuando era portero del Atlético de Madrid (2011-2014) y el portugués como delantero del Real Madrid (2009-2018).



"Creo que él sigue siendo el mismo jugador que cuando yo estaba en el Atlético. Yo he evolucionado más", dijo Courtois, quien añadió que "siempre ha sido especial jugar contra él"



LA RECUPERACIÓN DE HAZARD



El guardameta belga se refirió también a su compañero en el Real Madrid y capitán de la selección belga, Eden Hazard, quien intentar llegar a su mejor nivel tras dos años plagados de lesiones y sin continuidad.



"Le veo en los entrenamientos y entrena muy bien. Está muy cerca de su mejor forma. Los últimos meses en Madrid no han sido fáciles para él. Entrenaba bien pero luego sufría muy buenas lesiones", dijo Courtois.



"Mentalmente es muy fuerte (...). Luego tiene que coger ritmo, jugar minutos", dijo el arquero de Hazard, que apenas dispuso unos minutos en las victorias contra Rusia y Dinamarca pero disputó los 90 minutos a un buen nivel en el triunfo contra Finlandia en la tercera jornada de la fase de grupos.



ESTUDIO DE LOS LANZAMIENTOS DE PENALTI



"Tengo una lista de los analistas con los últimos 10 o 15 penaltis que han tirado. Antes del partido sé hacia dónde me voy a tirar, salvo que vea algo en el partido", declaró este viernes Courtois en rueda de prensa.



Los Diablos Rojos de Roberto Martínez volarán el sábado desde Bruselas a Sevilla para jugar en la Cartuja el domingo a las 21.00 CET (19.00 GMT) contra el vigente campeón de Europa.



El portero de Bélgica y del Real Madrid auguró que el enfrentamiento será "un gran partido" entre la defensora del título y una sólida aspirante que tiene "confianza" en el resultado.



"Es un equipo para llegar lejos. Es una pena que nos crucemos en octavos (...). Es una gran selección. Estaremos preparados y ellos también. Confío en buen resultado", dijo Courtois. EFE