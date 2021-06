Hugo Lloris: La derrota ante Portugal en 2016 es aún un "recuerdo doloroso"

Eurocopa

Martes 22





Francia acude mañana a su último y definitivo partido de la fase de grupos con el recuerdo de la derrota en la final de la Eurocopa de 2016 contra su rival, Portugal, y la certeza de que será un encuentro "disputado".



Así lo anticipó el capitán de los "bleus", el guardameta Hugo Lloris, quien reconoció que la derrota de hace cinco años en el Stade de France sigue siendo un "un recuerdo doloroso".



"Es importante jugar para ganar, para seguir con la dinámica positiva", señaló en rueda de prensa en Budapest, donde se jugará el partido, aunque recalcó que, a partir de los octavos de final, "comienza una competición completamente nueva".



Por su parte, el seleccionador francés, Didier Deschamps, eludió confirmar las informaciones acerca de que mañana incorporará cambios en el once titular, entre ellos el del defensa central del Sevilla Jules Koundé.



"Mañana tendréis la respuesta", señaló Deschamps a los periodistas en una rueda de prensa digital previa al encuentro con Portugal, clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo F.



Preguntado por Koundé, Lloris aseguró que desconoce si el defensa sevillista jugará mañana, pero afirmó que "se ha integrado muy bien".



"Ha mostrado cosas buenas en su primer partido", el amistoso contra Gales, y "también esta temporada con el Sevilla".



Portugal y Francia se enfrentaron el pasado noviembre en dos ocasiones con motivo de la Liga de las Naciones, y el seleccionador francés reconoció que esos dos encuentros servirán a las dos selecciones.



Aún así, recalcó que "mañana será, forzosamente, otra historia".



Deschamps descartó la noción de que Portugal sea un equipo defensivo.



Al igual que rechazó avanzar su equipo de mañana, tampoco quiso desvelar si Kyliam Mbappé o Antoine Griezmann lanzarán las faltas directas y los penaltis: "No os lo diré porque sería como decirlo a nuestros adversarios".



El seleccionador admitió que la marcha del barcelonista Ousmane Dembelé, quien ayer dejó la concentración por una lesión, fue "un momento triste".



También explicó que están cuidando al detalle con el cuadro médico del equipo galo los ejercicios y la alimentación para lograr una recuperación "lo mejor posible" de los jugadores tras los partidos y en el trabajo de los que no han tenido minutos.

