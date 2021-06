Francia y Portugal se la juegan en Budapest

Eurocopa

Después de sus respectivos tropiezos en los partidos anteriores, Francia y Portugal, que comparten el 'Grupo de la muerte' con Alemania y Hungría, buscan en el último y trascendental choque de esta fase una victoria de postín para asegurar su clasificación en el caso de los lusos y acabar primeros los galos.



Más de 60.000 aficionados, en su mayoría húngaros, llenarán el Puskás Aréna de Budapest para este partido, en el que el calor jugará un factor importante, al haber "alerta roja" por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados centígrados.



En su partido anterior, Francia, actual campeona del mundo, empató inesperadamente con Hungría (1-1), mientras que Portugal, vigente campeona europea, perdió ante Alemania (4-2).



Ahora, con todo en juego en esta última jornada del Grupo F, Portugal y Francia se verán las caras en una revancha de la final de la pasada Eurocopa, en la que los lusos se impusieron con un solitario tanto de Éder en la prórroga (1-0).



Francia, líder con 4 puntos y con los octavos garantizados tras los partidos del lunes, necesitará una victoria si quiere mantener el primer puesto y, en ese aspecto, echará de menos al delantero Ousmane Dembélé, habitual recambio para Didier Deschamps, que se perderá lo que queda de competición por una lesión en la rodilla.



El seleccionador francés prepara cambios en el once, Lloris, Varane y Kimpembe deberían mantenerse, pero habrá rotaciones en los laterales, donde Koundé y Lucas Hernández apuntan a sustituir a Pavard y Digne.



Este último recordó esta semana que deberán "prestar atención a los espacios" para completar la difícil tarea de frenar al incombustible Cristiano Ronaldo, que ya suma tres tantos.



En el centro del campo estará la otra novedad. Parece que será Tolissó quien acompañe a Kanté y Pogba, dejando fuera a Rabiot. Arriba, Mbappé, Griezmann y Benzema son en principio inamovibles. El '9' madridista espera poner fin a su sequía ante sus excompañeros Pepe y Cristiano, con los que tantos éxitos logró.



Portugal, por su parte, se la juega a un 'todo o nada' y es que, dada la igualdad de su grupo, podría pasar como primera, en el caso de ganar y que Alemania 'pinche' ante Hungría. También podría quedarse fuera si cae y los magiares vencen a los germanos. Hasta podría pasar como tercera si pierde por un máximo de dos goles y los húngaros no ganan.



Su artillero, Cristiano Ronaldo, comparte el puesto de máximo goleador del torneo (3 tantos) con el belga Romelu Lukaku, el neerlandés Georginio Wijnaldum y el checo Patrik Schick. Tiene una espina clavada. Nunca le ha marcado a Francia, aunque sí a Hugo Lloris.



"La selección ha demostrado que tiene calidad para afrontar cualquier dificultad. Sabemos que tenemos que estar centrados y concentrados para superar a este gran equipo francés", afirmó recientemente Joao Moutinho, centrocampista del Wolverhampton inglés.



Para el partido del miércoles, Fernando Santos podría recuperar al mediapunta del Atlético de Madrid Joao Felix, que tras perderse el partido contra Alemania ya entrena con sus compañeros, y medita si darle un aire distinto al equipo de entrada con la inclusión en el once de Renato Sanches y prescindir de uno de los dos habituales en el doble pivote, Danilo o William Carvalho, o hasta de Bernardo Silva.





- Alineaciones probables:



Francia: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Tolissó; Griezmann, Benzema y Mbappé .



Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo y Diogo Jota .



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España)



Estadio: Puskás Aréna (Budapest)



Hora: 3:00 PM.

EFE