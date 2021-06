Southgate: Ha sido una noche frustrante

Eurocopa

Viernes 18| 6:18 pm





Londres. Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, reconoció que ha sido una noche frustrante, tras empatar a cero con Escocia en Wembley, y que deberían haber jugado mejor.



"Ha sido una noche frustrante. Sabemos que hay que jugar mejor. Tenemos que darle a Escocia el crédito que merecen porque se defendieron y jugaron muy bien. Nosotros no hicimos suficiente para ganar el partido, pero al menos no lo perdimos. Sabemos que es un resultado decepcionante para nuestros aficionados, pero tenemos que pasar página", dijo Southgate a la cadena inglesa ITV.



El seleccionador inglés sustituyó a un gris Harry Kane a falta de 20 minutos para el final para dar entrada a Marcus Rashford.



"Necesitábamos más carreras a la espalda de la defensa. Pensé que Rashford nos daría esa energía. Tenemos que tomar decisiones en función de lo que vemos", apuntó.



"Todos tenemos que reflexionar, empezando por mí. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Hoy no merecimos ganar, no tuvimos las suficientes oportunidades".



Sobre la juventud del equipo inglés, Southgate manifestó que muchos de sus jugadores no han tenido una noche como esta "con esa intensidad y presión" y que supone una gran "lección para ellos". / EFE