Witsel recibe el alta tras una recuperación "milagrosa"

Eurocopa

Martes 15| 10:46 am





El equipo médico de la selección de Bélgica aseguró que el centrocampista Axel Witsel, que sufrió en enero una rotura de tendón de Aquiles, que normalmente precisa entre 6 y 8 meses de recuperación, se ha curado en poco más de 5 meses y podrá jugar el jueves frente a Dinamarca.



"Sabemos que está listo. No lo hemos forzado", declararon en conferencia de prensa el médico y el kinesiterapeuta de la selección de Bélgica, Geert Declercq y Lieven Maesschalck, respectivamente.



El centrocampista del Borussia de Dortmund, de 32 años, se rompió un tendón de Aquiles el pasado 9 de enero en un encuentro de la Bundesliga contra el Leipzig, fue sometido a una rápida operación y emprendió después una recuperación extraordinariamente rápida, tanto que el seleccionador, Roberto Martínez, ha bromeado diciendo que tras este caso cree en "los milagros médicos".



El médico, no obstante, señaló que la recuperación del futbolista no ha sido "extraordinaria" ya que existen otros casos similares, simplemente han concurrido una serie de circunstancias favorables, como la voluntad del jugador o sus condiciones físicas.



"Sabíamos que existía esa posibilidad" de que llegara a la Eurocopa y "si no hubiéramos tenido confianza, no lo habríamos permitido", explicaron los responsables médicos de la selección belga.



De cara a la recuperación, que han supervisado Declercq y Maesschalck en estrecho contacto con el Borussia Dortmund, el jugador se trasladó a Amberes, donde alquiló un apartamento para poder dedicarse de pleno a curarse.



Los sanitarios subrayaron que "la motivación que él ha puesto en su reeducación ha sido crucial" en sus rápidos progresos.



"Está realmente listo y liberado. Nada es seguro al 100 %, pero el riesgo de recaída es realmente mínimo", dijo Maesschalck sobre Witsel, que con 110 partidos como internacional es el segundo jugador que más veces ha lucido la elástica belga, superado sólo por Jan Vertonghen (127), también entre los 26 futbolistas convocados por Martínez.



Bélgica, que el pasado sábado derrotó a Rusia por 0-3 y es una de las grandes favoritas del torneo, viajará este miércoles a Copenhague para medirse contra Dinamarca el jueves, pare cerrar la fase de grupos contra Finlandia el siguiente lunes. EFE