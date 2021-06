Del Bosque: "Aparentemente Francia es la gran favorita"

Eurocopa

El ex seleccionador español Vicente del Bosque afirmó este lunes que “aparentemente” Francia, vigente campeona del mundo, es "la gran favorita" para conquistar la Eurocopa, pero advirtió que en estos torneos “se aventura algo y luego sale otra cosa muy diferente”.



“Creo que será una competición muy igualada, muy difícil, y a todos le va a costar, sobre todo cuando entremos en cuartos. Hay mucha claridad en cuanto a la primera fase pero mucha incertidumbre en cuanto entremos en los octavos y los cuartos”, apuntó el ex seleccionador nacional tras participar en la presentación del proyecto “Xuntos, saborea Galicia”.



Del Bosque dijo tener “confianza” en el papel que hará el equipo español, y defendió la convocatoria del técnico Luis Enrique Martínez.



“Mi opinión no vale para nada, la que vale es la del seleccionador. Si él ha decidido eso es porque cree que son los mejores. Soy incondicional de las decisiones que tome Luis Enrique”, respondió al ser cuestionado por la ausencia del goleador del Celta Iago Aspas.



El exseleccionador asume que España encara el torneo con una plantilla “muy renovada” y “muy joven”, pero cree que los jugadores tienen “energía y capacidad” para firmar una gran actuación.

