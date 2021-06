Kuciak: "Lewandowski no es uno de los mejores arietes del mundo, es el mejor"

Eurocopa

Sábado 12| 12:05 pm





Dusan Kuciak, portero de la selección eslovaca de fútbol, afirmó este sábado en rueda de prensa que el polaco Robert Lewandowski, a quien se enfrentará en el debut de su equipo en la Eurocopa, "es el mejor delantero del mundo".



El jugador del Lechia Gdansk alabó al que será su rival el próximo lunes. En el grupo de España -que se medirá a Suecia-, Eslovaquia y Polonia disputarán el otro encuentro del Grupo E y Kuciak analizó al que será el segundo contrincante del combinado que dirige Luis Enrique Martínez.



"Lewandowski no es uno de los mejores delanteros del mundo, es el mejor. Ellos tienen otros muy buenos, Swierczok o Swiderski, pero nosotros tenemos un claro número uno, Mato Dúbravka", explicó.



Además, habló sobre cómo influirá la ausencia de futbolistas polacos como Arkadiusz Milik o Krzysztof Piatek, ambos lesionados, y declaró que seguro que sin ellos el sistema del equipo de Paulo Sousa "cambiará".



Kuciak conoce a la perfección el fútbol polaco, después de varios años en su Liga. Para el portero del Lechia Gdansk, su campeonato no tiene mucha importancia en la selección porque aporta pocos jugadores internacionales.



"Conozco la Ekstraklasa (Liga de Polonia), eso está claro, pero no hay muchos jugadores de ella en la plantilla de la selección. Son los favoritos sobre el papel en nuestros enfrentamientos. Si se pregunta por qué, la respuesta es fácil: por el tamaño del país, por los recursos humanos y porque los polacos juegan en todas partes y en buenos clubes", agregó.



Por su parte, su compañero Lubomír Satka, también en rueda de prensa, recordó que en el primer partido del Europeo sub-21 que disputó ante Polonia hace cuatro años, Eslovaquia consiguió una victoria que también se puede extender a la selección absoluta.



El defensa de Eslovaquia, añadió que para él será un reto defender a Lewandowski y declaró que se necesitará mucha concentración para anular al delantero del Bayern Múnich. "Es un delantero de clase mundial y también tiene unos números fabulosos en la selección", culminó. EFE