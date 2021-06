Alineación de Italia para el debut ante Turquía

Redacción Meridiano

La selección de Italia abrirá la Eurocopa ante Turquía dentro del estadio Olímpico de Roma, y ya cuenta con alineación confirmada para el choque. Los del entrenador Roberto Mancini saldrán al césped con un 4-3-3.

Alineación:

Donnarumma

Florenzi

Bonucci

Chiellini

Spinazzola

Barella

Jorginho

Locatelli

Berardi

Inmobile

Insigne

#EURO2020



The 11 #Azzurri selected by Roberto Mancini for tonight's opener! 📋#ITA #TURITA #VivoAzzurro pic.twitter.com/WggaZH1ip1