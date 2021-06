Petkovic: "No es necesario convertir la responsabilidad en presión"

Eurocopa

Jueves 10| 11:41 am





Bruno Petković, delantero del Dinamo de Zagreb, se mostró optimista ante el futuro de Croacia en la Eurocopa pero rechazó sentirse presionado por el hecho de haber sido subcampeón en el pasado Mundial de Rusia 2018.



Petkovic, que fue el delantero titular en el amistoso contra Bélgica, asumió la responsabilidad con la que afrontan la cita europea. "Somos conscientes de la responsabilidad pero no hay que convertirla en presión", indicó.



Croacia debuta ante Inglaterra el próximo domingo. El atacante del Dinamo Zagreb es una de las opciones de Zlatko Dalic para la delantera del cuadro balcánico. Petkovic reconoce que no está en racha goleadora pero reivindica que puede aportar más cosas al equipo.



"El entrenador me señaló muchas cosas que estaban bien y también algunos errores. Puede que no esté en forma goleadora, que es lo más se espera, pero creo que tengo toda la predisposición para jugar bien al fútbol", anunció.



Petkovic es uno de los jugadores llamados a ocupar el lugar de Mario Mandzukic, que ofreció un gran rendimiento en el pasado mundial y que es uno de los plantel de entonces que ya no forma parte del actual equipo croata.



"Asumo esa responsabilidad pero eso no debe suponer una presión añadida o nerviosismo. No veo nada positivo en eso. Independientemente de las especulaciones es el entrenador el que decide quién será la primera opción. La competencia es fuerte: Sobre todo cuando veo cómo estamos todos y el nivel del equipo", dijo Petkovic. EFE