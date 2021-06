Van de Beek se pierde la Eurocopa

Eurocopa

Donny van de Beek, del Manchester United Donny van de Beek y convocado por los Países Bajos para la Eurocopa, se perderá el torneo continental “por una lesión”, anunció este martes la Federación Neerlandesa de Fútbol en un comunicado.



El seleccionador Frank de Boer no llamará a ningún otro jugador para sustituirlo, por lo que la selección neerlandesa acudirá a la Eurocopa con 25 futbolistas.



El máximo organismo del balompié en Países Bajos no especificó qué tipo de lesión sufre el jugador del Manchester United. En el entrenamiento de ayer, Van de Beek y el defensa del Juventus Matthijs de Ligt no se ejercitaron con el resto del grupo por molestias.



La convocatoria de Van de Beek para la Eurocopa había desatado críticas en Países Bajos debido a los pocos minutos que ha jugado esta temporada con su club.



Países Bajos arranca la Eurocopa el 13 de junio contra Ucrania en un partido correspondiente al grupo C, en el que también están encuadradas Austria y Macedonia del Norte. / EFE