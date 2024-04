¡Habló el Capi! Mira lo que dijo Carles Puyol sobre la polémica entre Araújo y Gündogan (+Video)

Ronald Araújo fue expulsado en el partido de vuelta de los Cuartos de final de la Champions League frente al París Saint-Germain, que terminó siendo crucial en la eliminación del Barcelona en la presente temporada. A raíz de la roja directa, el equipo se vino abajo y cayó por goleada (1-4) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Tras la bochornosa derrota en casa, İlkay Gündoğan dio unas declaraciones polémicas sobre la terrible infracción del uruguayo, calificándolo indirectamente como uno de los responsables en la caída azulgrana. Por su parte, el centro sudamericana no se quedó callado y le dejó un recado al alemán diciendo que "tiene códigos y valores que hay que respetar".

Carlos Puyol, ex capitán de los blaugranas, salió al rescate para apagar el incendio que existe actualmente en el vestuario barcelonista. En pleno cruce verbal entre ambos jugadores, la oncena de Xavi Hernández afrontar el Clásico ante Real Madrid, el próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

"Hay que intentar no decir muchas cosas fuera porque luego se pueden interpretar de muchas maneras, pero estoy convencido de que él no tenía ninguna mala intención", declaró el ex defensor del Barça.

Puyol calmó las agua que abundan en este momento en el conjunto blaugrana y dejó claro que ya todo debería estar resuelto entre ambos compañeros de equipo. "Ellos ya habrán hablado dentro del vestuario y ya estará todo solucionado", agregó.

El Barcelona disputará un partido importante contra los merengues el próximo domingo, donde buscarán mantener esperanzas por ganar el título en La Liga. La tropa de Xavi se encuentra a ocho puntos de diferencia de los líderes, por lo que una posible victoria los dejaría con grandes oportunidades de pelear por la cima.