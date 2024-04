¡Bombazo! Estrella del Barcelona admite que quiere continuar en el club (+Declaraciones)

Este jueves 4 de abril, el futbolista portugués del Fútbol Club Barcelona, Joao Félix, ofreció una entrevista con el medio español “Jijantes” en la que explicó el presente que se vive en el vestuario del conjunto catalán, así como también de su futuro en la ciudad condal, ya que el lusitano se encuentra cedido en el combinado blaugrana hasta el final de la presente temporada.

El todavía jugador del Atlético de Madrid comenzó hablando sobre el encuentro contra el Paris Saint-Germain por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El internacional con la selección portuguesa aseguró que prefiere jugar cada dos días, pero que un parón de una semana para un partido de tal importancia es vital para prepararlo.

“Tenemos en cuenta sus armas, Mbappé, Dembélé... Sabemos sus peligros y tendremos que controlarlos, pero tenemos que hacer nuestro partido. Será muy disputado", ha comentado Joao Félix sobre la eliminatoria en la citada entrevista.

¿Qué pasará con el futuro de Joao Félix?

De igual manera, Joao Félix insistió en que le gustaría continuar en el Barcelona, con el objetivo de poder defender los colores del club azulgrana en el nuevo Camp Nou. Sin embargo, el artillero portugués admitió no tener la última palabra en el trato, ya que todavía sigue siendo ficha del Atlético de Madrid y los dos clubes involucrados deberían ponerse de acuerdo.

“Veremos qué pasa el año que viene, mi familia está contenta y estoy contento. Me gustaría quedarme, pero no depende de mí”, aseveró. A su vez, el lusitano hizo público su deseo de que Xavi Hernández continúe en los banquillos del Barcelona: “Me gustaría que Xavi reconsiderara su situación. Tiene grandes ideas y es un entrenador muy joven. La gente en Barcelona lo quiere mucho”, finalizó.

Barcelona Vs. PSG

El FC Barcelona visitará el Parque de los Príncipes el próximo miércoles 10 de abril, recinto en el que medirá fuerzas ante el Paris Saint-Germain por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

En este sentido, Félix está convencido de que el conjunto catalán dará su mejor versión ante el combinado parisino. “Los partidos que jugamos contra equipos grandes tenemos una motivación enorme. Ahí es donde aparecen los mejores jugadores, son los días grandes”, comentó.