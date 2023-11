El insólito gesto de Sergiño Dest que generó esta dura reacción de su entrenador (+Video)

Sergiño Dest, ayer en el encuentro contra Trinidad y Tobago por la Liga de Naciones de Concacaf, dejó unas postales insólitas. El jugador se hizo expulsar en un momento del partido, en el que Estados Unidos aún peleaba por sellar su boleto a la Copa América 2024, actitud que no pasó desapercibida por su DT, Gregg Berhalter, quien expresó unas duras palabras a su dirigido.

La secuencia fue toda de Dest. Un balonazo al aire, frases airadas contra el árbitro y el lanzamiento al principal de un irónico beso, fue epicentro de su expulsión. El jugador se salió de sus casillas porque el colegiado sentenció un saque de banda a favor del equipo rival, ante un control que se le fue largo al lateral.

La decisión generó el éxtasis de Sergiño, quien reaccionó pateando el balón por los cielos, al tiempo que protestó airadamente contra el árbitro guatemalteco, Walter López, que ocasionó la primera amarilla. Sin embargo, el show del jugador no quedó ahí y optó por lanzar un sarcástico beso al juez del encuentro, para sorpresa de sus compañeros.

Ese segundo gesto le garantizó su salida a los vestidores, con otra amarilla, mientras sus socios de plantilla le reclamaban esa actuación, que los dejaba con 10; faltando aún mucho compromiso por delante.

"Es preocupante porque eso no es lo que queremos representar. Eso no es lo que somos como grupo. Nos enorgullecemos de mantenernos mentalmente disciplinados, luchando contra cualquier tipo de condiciones, ya sean buenas o malas decisiones", dijo el DT.

Pese a que destacó también que el exlateral del FC Barcelona puso en aprietos a su equipo, finalizando la tanda de preguntas aclaró que esto no iba a traer una persecución a Dest: "Ya me han hecho tres o cuatro preguntas sobre Sergiño y no quiero que esto se convierta en una caza de brujas".

"Es un jugador joven, es una parte fantástica de este equipo. Él va a aprender y crecer. Cometió un error tonto y lo sabe. Pidió disculpas al equipo y seguiremos adelante", sentenció Berhalter.

Finalmente, Estados Unidos, aunque perdió la vuelta contra Trinidad y Tobago (1-2), logró avanzar de ronda en la Liga de Naciones de Concacaf por lo que habían hecho en el duelo de ida (0-3) y, con ese resultado global a favor, también consiguieron un boleto para la próxima Copa América de 2024.