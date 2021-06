Thiago Silva prevé un cruce "muy difícil" con Chile

Copa América

El defensa de la selección brasileña Thiago Silva afirmó este miércoles que prevé un cruce de cuartos de final de la Copa América ante Chile "muy difícil" y para el cual espera que pueda participar el atacante chileno Alexis Sánchez, recién recuperado de una lesión muscular.



"Es un equipo con mucha calidad, no fue en vano que conquistaron dos Copas América seguidas (2015 y 2016). Ese grupo sabe jugar este tipo de partidos independientemente del momento que atraviesan", aseguró el zaguero en una rueda de prensa en Río de Janeiro, donde está concentrada la Canarinha.



El central del Chelsea inglés restó importancia a que la Roja sea séptima en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y que apenas haya ganado un encuentro en esta Copa América.



"Eso no quiere decir mucha cosa", sentenció para luego añadir que no tiene ninguna duda de que "será un enfrentamiento muy difícil y muy complicwgm/ado".



"Pero lo más importante es que estamos súper preparados para enfrentarlos y para intentar neutralizar sus jugadas ofensivas", expresó.



Además, destacó "la gran rivalidad" que hay entre las dos selecciones y advirtió que el cuadro dirigido hoy por el uruguayo Martín Lasarte puede llegar con una motivación extra después de que Brasil les impidiera disputar el Mundial de Rusia 2018.



Por otro lado, Silva espera que el atacante chileno Alexis Sánchez, quien se encuentra entre algodones después de perderse toda la fase de grupos por problemas musculares, pueda ser de la partida el viernes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.



"En 2014 ya era una referencia y hoy lo continúa siendo. Es un jugador de un alto nivel. No sabemos cuál es la situación real" de su estado de forma, pero "espero que pueda estar en campo porque nos gusta enfrentarnos a los grandes jugadores", explicó.



"Siempre fue muy difícil enfrentarlo", agregó el defensa sobre el delantero del Inter de Milán.



Brasil, principal favorito para reconquistar la Copa América que ya ganó en 2019, y Chile se medirán este viernes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro por un billete para las semifinales del torneo.



Sobre el mal estado del césped del feudo carioca, criticado por el seleccionador Tite y Neymar, entre otros, Silva declaró que no sirve de nada quejarse porque es la situación que hay.



"El campo estará mal para las dos lados", sentenció. EFE