Gareca dice que lo importante es cumplieron con el objetivo de clasificarse

Copa América

Domingo 27| 10:59 pm





El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, destacó este domingo, tras la victoria de su equipo frente a Venezuela con la que selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa América, que lo más importante es que pudieron cumplir el primer objetivo de pasar de fase.



"Lo más importante es que pudimos cumplir un primer objetivo que es clasificar", aseguró Gareca en una rueda de prensa tras el partido que venció (0-1) a Venezuela, lo que permitió a Perú terminar como segundo clasificado del grupo B, solo por detrás de Brasil.



El técnico felicitó a los jugadores y a toda la delegación peruana puesto que "la meta era esa", clasificarse, un desafío para el que todos hicieron "un gran esfuerzo".



Tras confirmar el pase a cuartos de final, pidió esperar "para ver el rival" que le toca y prepararse "de la mejor manera".



Acerca de la intensidad del partido, que hizo que Venezuela quedara eliminado, Gareca sostuvo que no tenían "nada asegurado", puesto que una combinación de resultados que incluían la derrota peruana y una victoria de Ecuador frente a Brasil podría hacer que la Blanquirroja quedara eliminada.



"Uno tiene que asegurar y nosotros no teníamos nada, no teníamos asegurada la clasificación así que tomamos este compromiso con mucha responsabilidad", subrayó.



Finalmente, reclamó ir "paso a paso" para ver qué equipo les toca en cuartos de final.



Tras el partido de la quinta y última jornada frente a Venezuela, Perú termina como segunda de grupo con 7 puntos de los 12 posibles solo por detrás de la anfitriona, Brasil.



Perú comenzó la fase de grupos con una contundente derrota frente a Brasil (4-0), venció a Colombia (1-2), empató con Ecuador (2-2) y terminó con la victoria de hoy frente a La Vinotinto. EFE