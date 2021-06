Colombia pide a Conmebol suspender a Pitana por arbitraje de juego con Brasil

Copa América

Jueves 24| 9:35 am





La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este jueves a la Conmebol la "suspensión inmediata" del árbitro argentino Néstor Pitana y de los jueces del VAR del encuentro que perdieron 2-1 con Brasil al considerar que cometieron un "error grave" al validar el tanto con el que igualó la Canarinha.



En la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América, los anfitriones se vieron sorprendidos por el planteamiento cafetero pero consiguieron el empate en una discutida jugada en la que Pitana, quien dirigió el partido inaugural y la final del Mundial de Rusia 2018, validó con el apoyo del VAR una anotación de Roberto Firmino y decidió no anularlo después de haber desviado el balón él mismo .



"La FCF solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias (...) entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio", detalló la Federación en un comunicado.



Justamente, el pasado 4 de junio la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó de la a suspensión "por tiempo indeterminado" de dos de los árbitros designados para el partido Uruguay-Paraguay.



El organismo consideró la suspensión de Nicolás Gallo, árbitro VAR, y Miguel Roldán, asistente, por incurrir "en errores graves y manifiestos" en el encuentro entre Uruguay y Paraguay.



En concreto, citan la anulación de un gol a Uruguay, marcado por Jonathan Rodríguez en el minuto 23, "por supuesto fuera de juego", según el comunicado de la Conmebol.



En esa línea, la FCF radicó hoy también ante la Confederación Sudamericana de Fútbol una "nota de protesta" y explicó que "al minuto 77 del partido se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central Néstor Pitana y deriva en un ataque prometedor para el equipo brasilero que termina en gol".



"Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido", señaló la FCF.



Tras golear por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú, la nueva victoria le garantizó a Brasil el primer lugar del Grupo B, con 9 puntos, y dejó en segundo lugar a Colombia, con 4 y ya con clasificación garantizada pese a que no le quedan partidos pendientes.