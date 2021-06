Neymar quiere prolongar la racha imparable de Brasil

Copa América

Con Neymar en estado de gracia, la selección brasileña se mide este miércoles a Colombia en la cuarta jornada del grupo B de la Copa América, con la idea de sumar los tres puntos, asegurarse el liderato y prolongar su imparable racha.



El combinado de Tite, ya clasificado para los cuartos de final del torneo, lleva dos victorias incontestables en sus dos primeros encuentros ante Venezuela (3-0) y Perú (4-0). Ya son nueve los triunfos consecutivos de la Canarinha.



La racha empezó en noviembre de 2019 en un amistoso contra Corea del Sur, se cimentó en el inicio de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, con un seis de seis, y ha continuado en la Copa América.



Además, en los últimos seis partidos no ha encajado ni un solo gol y ha marcado catorce.



El equipo funciona hasta con rotaciones. En el último partido contra Perú, Tite introdujo seis cambios en el once inicial respecto al de Venezuela y dominó de la misma forma.



Ante Colombia es posible que el seleccionador brasileño siga repartiendo minutos. Hasta la fecha, 21 de los 24 convocados para esta Copa América ya han salido al campo.



Sólo faltan por debutar el portero Weverton, el volante Douglas Luiz y el defensa central Felipe, este último de baja por un esguince en la rodilla que le ha hecho perderse los entrenamientos del viernes y el sábado.



La que sí parece garantizada es la presencia de Neymar.



El delantero del París Saint-Germain es el alma de esta selección. Por sus botas pasan prácticamente todas las jugadas de peligro.



Lleva ya dos goles en esta Copa América para un total de 68 tantos con la camiseta de la selección y tiene a tiro alcanzar a Pelé como máximo artillero de la pentacampeona del mundo (77).



Los tres puntos ante Colombia garantizan a Brasil el liderato del grupo B a falta de una jornada y un cruce más favorable en los cuartos de final.



La Canarinha lidera la zona con seis puntos, dos por encima de su próximo rival, que además tiene un partido más.



El combinado cafetero, por su parte, llega con dudas a su encuentro con los anfitriones.



Aunque marcha en la segunda posición del grupo no tiene asegurada la clasificación y menos después de los dos últimos tropiezos frente a Venezuela (0-0) y Perú (1-2).



Los cambios promovidos por el seleccionador Reinaldo Rueda ante el combinado blanquirrojo se saldaron con una derrota y ante la todopoderosa Brasil tendrá que elegir entre un once conservador o valiente, en el que será su último partido de fase de grupos.



Al menos el técnico podrá contar de nuevo con el interior Luis Díaz, después de cumplir un partido de sanción por su expulsión ante Venezuela, y el pivote Matheus Uribe, que también se perdió el último compromiso por acumulación de tarjetas.



Fuera del campo, la pandemia del coronavirus sigue acelerando en Brasil, sede de última hora de esta Copa América 2021 que inicialmente se iba a celebrar en Colombia y Argentina, países que desistieron por diversas razones, entre ellas la covid-19.



El sábado pasado, Brasil superó la trágica marca del medio millón de fallecidos asociados a la enfermedad. La media diaria sigue por encima de los 2.000 óbitos en el país.



El SARS-CoV-2 también ha golpeado a la Copa América y ya son 140 positivos vinculados a la competición, en su mayoría a "operarios y empleados" subcontratados, de entre los más de 15.000 test realizados hasta la fecha, según datos de la Conmebol.





- Alineaciones probables:



.Brasil: Weverton; Alex Sandro, Éder Militao, Marquinhos, Renan Lodi; Douglas Luiz, Casemiro, Lucas Paquetá (o Éverton Ribeiro), Neymar; Richarlison y Gabriel Jesús.



Seleccionador: Tite



.Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Óscar Murillo, William Tesillo; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Miguel Borja y Luis Muriel.



Seleccionador: Reinaldo Rueda.



Árbitro: el argentino Néstor Pitana, auxiliado por su compatriota Ezequiel Brailovsky y el boliviano José Antelo.



Estadio: Nilton Santos, más conocido como 'Engenhao', en la ciudad de Río de Janeiro.



Hora: 8:00 PM del jueves.

EFE