Claudio Bravo afirma que Chile cometió un error y asume las consecuencias

Copa América

Domingo 20| 10:57 pm





(EFE).- El capitán de la selección chilena de fútbol, el portero Claudio Bravo, calificó este domingo como "un error" haber permitido el ingreso de un peluquero a la concentración en clara violación de las medidas sanitarias en la Copa América y garantizó que todos asumen las consecuencias del acto.



"Sabemos del error que cometimos. Lo asumimos con la consecuencia que conlleva todo esto", declaró el jugador del Real Betis español.



La infracción, que jugadores de la plantilla se encargaron de dar visibilidad con fotografías publicadas en sus cuentas de redes sociales, llevó a la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) a anunciar sanciones a algunos jugadores.



Pero el seleccionador Martín Lasarte garantizó que cuenta con toda la plantilla para el partido de este lunes frente a Uruguay.



"Los actos de indisciplina están en la vida en general, no solo en el futbol. Siempre se está propenso a los errores", manifestó el exguardameta del Barcelona.



Sobre el partido con Uruguay en el estadio Arena Pantanal, de Cuiabá, Bravo dijo que será un desafío "muy atractivo" para uruguayos y chilenos.



"Hablamos de uno de los equipos con los mejores delanteros del mundo, eso es sinónimo de motivación. Creo que del otro lado existe lo mismo", apuntó el también capitán de la escuadra chilena.



"No solamente me preocupa Luis Suárez, en todas sus líneas tienen grandes jugadores, a nivel grupal son una selección muy fuerte. Sabemos el poderío que tiene como grupo y a nivel individual", expresó el ex del Manchester City. EFE