Perú debuta en Copa América ante la favorita Brasil

María José Frontado R. / @majofronttado

La selección de Perú se enfrentará a la favorita de la Copa América en su debut ante el local Brasil tras quedar libre en la primera fecha. Los dirigidos por Tite ya se estrenaron en el torneo más antiguo en la historia ante Venezuela, donde se impusieron tres goles a cero a la ‘Vinotinto’ en Brasilia. La ‘Bicolor’ no tiene buenos recuerdos en sus partidos frente a la ‘Cararinha’. Sin embargo, buscarán dar la sorpresa en el estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, a las 8:00 PM.

Brasil llega a esta Copa América en su edición 47°, como líder en solitario para las Eliminatorias del Mundial en Qatar 2022. Por su parte, el combinado peruano se encuentra como colista en la clasificación sumando apenas cuatro puntos.

‘La Blanquirroja’ sufrirá una baja importante en su once. Su goleador para Brasil, Paolo Guerrero, no podrá disputar la Copa America, el seleccionador Ricardo Gareca, explicó que el delantero no estará a su disposición por temas físicos. El ‘9’ del Peru, salió con molestias y dolencias en el partido que jugaron frente a Colombia en las Eliminatorias del Mundial. Baja sensible para los visitantes.

Perú se ha enfrentado 8 veces a Brasil, donde 6 fueron victoria para el ‘Scratch’ y los peruanos solo suman 2 victorias. En la última Copa América 2019, el ‘Scrath’ le ganó en la final al seleccionado peruano por 3-1 en el Estadio Maracaná, con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison; Paolo Guerrero descontó desde los doce pasos para Perú. Dicho resultado se espera repetir para los brasileños ante su rival.