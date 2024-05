César Farías protagonizó una acalorada discusión con periodista colombiano (+Video)

El técnico venezolano César Farías está aún viviendo el run run que generó su salida del América de Cali. De hecho, el mismo DT debió acudir a los medios para contar su versión de la situación con el equipo. Y en su paso por la prensa, dejó un acontecimiento que demostró que aún tenía ciertas facturas por cobrar.

Este incidente se dio en la señal de ESPN protagonizado con el periodista Francisco Pacho Vélez. El criollo le recriminó ciertos comentarios al comunicador. Entre ellos una acusación de una supuesta agresión que el DT habría realizado a lo interno de la entidad.

Farías mantuvo una acalorada discusión con Vélez. Incluso, apuntando a todos esos señalamientos del periodista, catalogándolos como difamación. Al tiempo que le pidió pruebas de la versión contada por el presentador.

¿Qué le dijo César Farías y cómo se defendió Francisco Vélez?

Para dar más contexto a lo ocurrido, el técnico cuestionó ese supuesto rumor de una agresión de su parte a una mujer. El comunicador se defendió de las palabras del venezolano y se escudó en que los detalles se los contó alguien presente en el presunto altercado.

"Se lo digo a usted que me está difamando desde hace días, no es cierto. Discúlpeme que lo desmienta categóricamente. Pero la verdad me quedo sorprendido de todas las cosas que usted ha dicho sobre mí", dijo Farías.

"Que le pegué a un entrenador, que le pegué a una señora y cualquier cantidad de cosas. Imagínese el escándalo que se hubiese armado si César Farías le hubiera pegado a alguien. Luego que yo tenía mala fama con los jugadores. No puedo creer en chismes de peluquería", agregó el estratega.

Con todo y eso, César Farías en una entrevista con otro medio, Win Sport, manifestó estar tranquilo y feliz. A tal punto de estar aprovechando el tiempo libre para dedicarse a la familia.