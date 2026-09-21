Yulimar Rojas reaparece y encanta a sus seguidores con nuevo look ¡Una Miss Mundo!

La deportista venezolana Yulimar Rojas reapareció en redes sociales con un llamativo look, que se llevó múltiples mensajes de halagos por lucir tan producida.

Una morena de impacto

La morena de gran estatura y largas piernas fue maquillada por José Branchs, quien con tonos marrones, resaltó el rostro de Yulimar, de 30 años, una de las deportistas más conocidas y respetadas de Venezuela.

Rojas posó seria y llevando con elegancia el maquillaje, seguramente para una ocasión especial que la hizo lucir totalmente diferente a como se muestra en los campeonatos en los que compite, y en los que muestra cómo sus largas piernas pueden realizar grandes saltos.

En una de las imágenes, la medallista olímpica se mostró vestida, llevando un traje de color rojo y lleno de lentejuelas.

El makeup y look de Rojas hicieron que el público llenara la publicación de comentarios, resaltando lo guapa que se veía y hasta haciendo comparaciones con la presentadora y exreina de belleza, Dayra Lambis.

Comentarios de Miss Mundo

Igualmente, otros dejaron comentarios de Miss Mundo, un certamen en el que ella hace varios años comentó que le gustaría participar y representar a Venezuela.

Un concurso que tiene como parte de su proceso de evaluación la competencia de deportes, que sería perfecta para la atleta, quien en 2021 logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Han sido varias las ocasiones en las que la joven ha lucido radiante, una de ellas hace años cuando fue jurado del Miss Venezuela, llevando un vestido de Hugo Espina.