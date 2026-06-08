Dayra Lambis celebra en Miami logro de su hijo Serafín

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La presentadora, modelo y exreina de belleza venezolana Dayra Lambis tiene razones para sentirse feliz. No solo por tener éxito profesional en Miami, sino también por la graduación de su único hijo, Serafín, que pasó a middle school.

Celebración en Miami

La exparticipante del Miss Venezuela posteó para sus seguidores en Instagram cómo vivió el gran momento al lado de su pareja, con el jovencito llevando con gran orgullo la toga y el birrete.

Dayra se dejó ver emocionada por el cierre y el comienzo de una nueva etapa para su retoño, quien ya no es tan pequeño.

“Serafín crece, crece y yo siento que apenas ayer estaba saliendo del kinder. Día de graduación, de orgullo, de agradecimiento y merecimiento. Gracias por tanto y por todo a todas sus maestras", escribió.

Lambis también compartió unas fotografías, muy orgullosa por siempre poder apoyar a su hijo y estar a su lado para ser testigo de un paso tan importante para middle school.

Celebración con toque venezolano

La tarde del domingo 7 de junio la morenaza posteó un carrusel de imágenes y videos de lo que fue la celebración de graduación, con Serafín bailando muy a lo venezolano.

En la fiesta se escuchó el “Alma llanera”, lo que hizo emocionar a Dayra por sentir a Venezuela siempre presente en el corazón.

“Una rumbita de graduación en Miami, muy a la venezolana, hasta con Alma Llanera para que nos fuéramos”, escribió.