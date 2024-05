¿Ya están juntos? Edgar Ramírez le zampó tremendo beso a Selena Gómez (+Imágenes)

En los últimos días el actor Edgar Ramírez y la cantante Selene Gómez se han robado el centro de atención en los medios de comunicación y redes sociales, al llegar agarrados de manos a la edición 2024 del Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, también ha salido a luz pública nuevas fotos de ambos posando muy sonrientes y dándose unos besos, que demuestra la buena relación que tienen.

La última publicación que hizo el venezolano que triunfa en Hollywood fue el 12 de abril compartiendo un video catando a todo pulmón junto a Selena el tema de Rihanna “This is What You came for”. En el audiovisual también estaba presente la actriz Zoe Saldaña, quien, junto a Ramírez y Gómez, protagonizan la cinta “Emilia Pérez”.

Besos de amor

En un carrusel de fotos posteado por una página de entretenimiento se aprecia a Selena luciendo una enorme sonrisa, mientras que el recordado “Cacique” en la novela de Venevisión “Cosita Rica”, le estampa un tremendo beso en el cachete, afirmando la gran química que surgió entre ambos en el set de grabación.

No es la primera vez que ambos se dejan ver juntos, en el 2023 fueron captados disfrutando muy sonrientes en París, Francia, en el concierto de la cantante estadounidense Beyoncé, comenzando los rumores de que ambos artistas sostienen una bonita relación, pero aún no se sabe si solo de amigos o algo más.

Selena ya tiene amor

Es de conocimiento público desde el 2023 que la exestrella de Disney y creadora de grandes hits musicales como “Love you like a love song”, sostiene una relación con el compositor Benny Blanco, quien recientemente en una entrevista habló de los planes de consolidar una familia con Gómez.

“Quiero tener hijos, ese es el siguiente objetivo, marcar esa casilla. Tengo muchos ahijados y sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”, confesó en una aparición en The Howard Stern Show.